Российско-украинская война нарушает все законы Вселенной, убеждена наследственная ведьма Мария Тихая.

Власть и народ РФ бронелобо пытаются унести чужое силой, неся за собой хаос и кровопролитие. Украина проходит мощнейшую трансформацию, которая несет в себе изменения.

Война в Украине закончится, когда над Днепром взойдет солнце, которое будет нас греть. Когда за окном будет зелено и шумно. Я считаю, что апрель будет решающим месяцем в принятии важных решений для Украины.

Военные действия будут варьироваться от полного торможения до точечных ударов по областям и городам.

В этом месяце будет ослабление, но не конец войны. Будут попытки принятия мирных соглашений, но России всегда будет мало и будет выгодно мучить людей. Будут напрасны попытки запугать химическим оружием, пойдет усиление европейского конфликта между странами. Впрочем, ни Китай, ни Корея не будут помогать России, поскольку сочтут ее невыгодной после ожесточенности санкций.

Россия будет закрыта от всего мира, как Северная Корея. Люди начнут голодать и умирать от болезней, связанных с интоксикацией. Начнутся массовые митинги и протесты, они доберутся до Кремля. Попытки покушения на псевдоцаря будут одна за другой. Кроме того, для Путина и его семьи у Высших Сил есть особое наказание. Надо немного потерпеть!

Май будет нестабильным. Россия изменит тактику при отступлении, попытки уничтожения экономики Украины будут напрасными, поскольку все арестованные российские деньги будут идти нашей стране на восстановление.

Ко многим людям во сне будут приходить родители и передавать очень важную информацию. Предки оберегают нас.

Киев не захватят, в столицу не войдут. Будут пугать и стрелять иногда со стороны Беларуси.

Путину доставляет удовольствие бесить НАТО. Так что на Западе Украины будут попытки точечно бомбить все, что рядом с границами.

Мариуполь – это ловушка, чтобы создать котел для ВСУ. Горе людей, их боль, слезы, смерть – все это россиян не тронет. Вселенная их накажет за каждую душу.

Одессу больше вижу как пеший ход. Будут попытки зайти артиллерией, море – отвлекающий маневр. Но у России ничего не получится, люди свой город не отдадут.

Харьков начнут отстраивать жители города. Российские войска его не возьмут, несмотря на все попытки.

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Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей станут снова полем боя.

Люди осознают, что стремятся жить под контролем Украины, поскольку развитие и процветание городов с 2014 года равно нулю. Так что они сами попросят помощи. Окончательно вернуть контроль над оккупированным Донбассом Украина сможет чуть позже. Крым вернется в течение 7 лет.

Россия будет выдвигать новые ультиматумы, противоречащие всему миру. В конце концов страна погрузится в деградацию и кризис, как результат – РФ будет ждать развал и смена власти.

Раз в сто лет происходит война, а вместе с ней и обнуление. Жизнь – колесо Сансары, все повторяется. Мы должны устоять, наша страна сейчас трансформируется.

Украина сейчас рождается заново по карте Дурака. Она несет в себе огромные энергии, разрушающие и воспроизводящие поток. Мы многое теряем, и это очень больно. Мы никогда не простим врагам загубленные души. Наш народ уже не будет прежним.