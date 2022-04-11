Яка сфера життя опиниться під найбільшим впливом зірок і планет — гороскоп на квітень 2022 року склала біла відьма Марія Вандєєва.

Події другої половини квітня будуть забарвлені з’єднанням Юпітера та Нептуна. Саме ці дві планети вплинуть на те, що відбувається.

Насичений, важливий період із 12 по 16 квітня. Вечір 16-го буде освітлений повним місяцем. У його світлі ви можете побачити як інших у їхньому істинному образі, так і таємну сторону самих себе. Намагайтеся не ховати, не заперечувати, не відмовлятися від цієї своєї частини – вона стане вам у нагоді в наступні два тижні. Подумайте, як застосувати із користю те, що вам відкриється. Як примножити хороше та не дати поганому взяти гору.

Овен. Ваші сили, вміння і знання найкраще знадобляться в місцях, де людям надають найрізноманітнішу допомогу. Ви можете давати консультації, ділитися досвідом і допомагати, наприклад, у лікарні, а можете читати онлайн лекції.

Ви знаєте, як навчати дітей їзді на роликах і скейтбордах або показуєте приклад, як допомогти літнім людям з важкими сумками? Діліться цим із навколишніми. Багато хто за це скаже спасибі.

Наповнюйте духовним змістом щоденні справи. Пам’ятайте, що вони не менш важливі, ніж щось разове грандіозне.

Телець. Ваша стратегія — пошук і приєднання до груп однодумців. Почуття причетності, поєднання зусиль, спільне управління, рух – це важлива частина життя. Ви можете стати як ведучим, так і частиною якоїсь живої системи, кожен елемент якої незамінний.

Рекомендується спілкування особисте та онлайн. Від спільних поїздок до тренувань через мережу. Робіть те, що підтримує вас. Станьте людиною, навколо якої вирує життя.

Близнюки. Поки інші тільки мають намір натиснути кнопку, ви вже рухаєтеся вгору в ліфті. Період кар’єрного зростання, різкого просування до наміченої мети та досягнення результатів. Зненацька може прийти популярність. Ваші справи отримають визнання та високі позначки, якщо за останні два тижні ви не покинули розпочате та не опустили руки.

Якщо відчуваєте додаткові сили, то за собою ведіть ще 2-3 особи, на яких можете покластися.

Рак. Вам відступати вже нікуди. Якщо задумаєте задкувати, то наштовхнетеся на стіну. Доведеться все-таки взаємодіяти з людьми, переважно іноземцями або тими, кого ви не дуже розумієте. Можуть вирішитись питання міграції, перекладу документів. А також надійдуть довгоочікувані новини від тих, хто від вас зараз далеко.

Ставте запитання, які не вирішувалися раніше — зараз легко отримати відповіді на різні теми.

Лев. Управління грошима лягає на ваші плечі. Чи то ваш власний гаманець, чи сімейний бюджет або фінанси компанії. Ревізія, перерозподіл, облік, інвестиції — те, що вам вдаватиметься найкраще.

Ви можете виграти тендер, отримати грант чи допомогу від держави, виграти у справі спадщини. Декому навіть у лотереї усміхнеться успіх. Пам’ятайте тільки про чистоту та порядок у вашому домі – це безпосередньо впливатиме на матеріальну сферу.

Діва. Незважаючи на жодні обставини, вас захопить тема близьких стосунків. Якщо ви працюєте з людьми, то саме такі запити доведеться вирішувати найчастіше. Але будьте готові, що і у ваше життя може увірватися велике кохання. Це може бути як початок нових взаємин, так і наявні, що заграють іншими барвами. А ще люди захочуть довірити свої таємниці. Важливо вислухати та зберегти їх історії.

Терези. Хороший період зайнятися вашим здоров’ям: і фізичним, і психічним. Якщо якусь проблему раніше ви не могли вирішити, то зараз для неї знайдеться новий спосіб. Ви можете дізнатися про нові способи лікування. Легко зміните режим за необхідності. А ще частина проблем піде сама собою, якщо ви дозволите собі мріяти про більше.

Скорпіон. Ваша увага буде прикута до теми дітей і здійснень. Ви зможете вивести свій проєкт на новий рівень або знайдете чудову спортивну секцію для дитини. А може, ви поєднаєте свою компанію з іншою або відкриєте приватні курси для підлітків вашого міста. Навіть якщо ви просто зможете допомогти подрузі та посидіти з її дітьми, то це принесе багато радості та результативності у ваше життя.

Сміливо просіть допомоги, якщо вона потрібна для ваших дітей – питання будуть вирішені. Також гарний час для зачаття.

Стрілець. Наразі час розібратися з місцем проживання. Перестановка в кімнаті, ремонт у кухні, зміна квартири, переїзд в інше місто або країну – міра вирішення питання залежить тільки від вас. Пам’ятайте, що ви можете взяти консультації у професіоналів, але цього разу ваша інтуїція буде сильнішою за переконливу думку. Уважно вивчіть питання, не ухвалюйте поспішних рішень і слухайте внутрішній голос.

Козеріг. Якщо ви хочете витратити свій час правильно, то в цей період спрямовуйте максимум енергії та зусиль на будь-яке навчання. Розширюйте ваші знання, прокачуйте мозок, освоюйте нові напрямки, заглиблюйтесь у знайому тему. Обмінюйтесь інформацією з навколишніми, обговорюйте з тими, хто може підтримати ваш інтерес. Ви можете зараз не розуміти, навіщо це потрібно, але результат здивує вас швидше, ніж ви думаєте.

Водолій. У вас з’являться непрості завдання обміну матеріальних цінностей. Ймовірно, на першому етапі доведеться з чимось розлучитися, але тільки для того, щоб потім отримати більше. Одна з цілей цього періоду – навчитися давати раду зі своїми сумнівами. Подумайте про те, чого бажаєте досягти і що готові вкласти для цього. Не можна давати емоціям захлеснути розум.

Риби. Найбільший вплив двох великих планет буде на вас. Великі зміни можуть бути у будь-якій сфері. Але ваше фізичне тіло — це те, що трансформуватиметься у будь-якому випадку. Це буде відповідь на ваші дії. Намагайтеся зробити так, щоб вони були корисними.

Проявіть турботу про себе: контролюйте якість харчування, робіть посильні та приємні фізичні вправи, займайтеся творчістю, прикрашайте себе, танцюйте, розмовляйте з психологом тощо. Якщо це вдасться робити в компанії однодумців, то не відмовляйтесь від цієї можливості.

Представникам усіх знаків зодіаку планети радять розширювати коло спілкування. Так, обирати нових людей і знайомства потрібно з обережністю. Але відмовлятися зі страху не варто. Людські комунікації зараз дуже важливі. Це як нові нейронні мережі, які служать додатковими містками та опорами у непростий час.