Швидкість мобільного інтернету дуже уповільнюється в години відключення електроенергії. Якщо звʼязок від вашого оператора зник, ви можете перемкнутися на мережу іншого завдяки національному роумінгу.

Ще в березні 2022 року Мінцифра спільно з мобільними операторами, Держспецзв’язку та НКРЗІ запустили національний роумінг в Україні.

Він дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів. Як налаштувати національний роумінг на своєму смартфоні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке національний роумінг та як він працює? Це спеціальна система, яка дозволяє абонентам під’єднатися до мережі інших операторів без зміни сім-картки. Тариф користувача при зміні оператора не змінюється. Як це працює: У вас зник звʼязок від постійного оператора. Ви маєте перейти в налаштування телефона та вручну змініть мережу на іншого оператора. Після підключення, ви можете користуватися зв'язком та інтернетом на швидкості 512 Кбіт/с, а ваш тариф не змінюється. При цьому, вам не потрібно нічого доплачувати: тарифікація інтернету, SMS та дзвінків по Україні не змінюється.

Як налаштувати національний роумінг на Android? Спочатку потрібно вимкнути Автоматичний вибір мережі: Перейдіть в Налаштування смартфона. Там знайдіть та оберіть Мобільна мережа (чи Підключення). Далі натискайте кнопку Оператор. Вимкніть автовибір мережі. Тепер знайдіть та виберіть доступну мережу: VODAFONE, UA-KYIVSTAR чи lifecell. Щоб інтернет почав працювати, увімкніть Передачу даних у роумінгу.

Як налаштувати національний роумінг на iOS? Перейдіть в Параметри. Оберіть пункт Стільникові дані. Далі натисніть Вибір мережі. Вимкніть Автовибір. На екрані зʼявляються усі доступні оператори мобільного звʼязку. Тепер виберіть одного з операторів та підключаться до нього. Щоб інтернет запрацював, увімкніть Роумінг даних.

Що робити, якщо не вдалось підключитися? Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перезавантажте телефон та повторіть процедуру. Якщо зв’язок у національному роумінгу не запрацював, переконайтеся, що на вашому смартфоні вимкнений Режим польоту та зʼясуйте, чи є зв’язок в інших людей поруч. Якщо в інших користувачів зв’язок працює, то перезавантажте телефон, вимкніть, вийміть і поставте SIM-карту назад або спробуйте перевірити роботу SIM-карти в іншому пристрої. У випадку, коли в інших користувачів також не працює мережа жодного оператора, отже, проблема в ушкодженні інфраструктури внаслідок бойових дій.