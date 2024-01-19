Як зв’язатися з оператором Київстар: номер

Якщо ви шукаєте спосіб зв’язатися з оператором Київстар, існують кілька перевірених методів. Також слід знати номери, на які можна телефонувати. Якщо ви є абонентом компанії, скористайтеся коротким номером 466 або багатоканальним за номером 0 800 300 466.

Якщо ви абонент передплаченого тарифу, дотримуйтеся таких кроків:

Прослухайте вітання та інформацію про ваш пакет послуг та тариф. Натискайте 2, щоб перейти в головне меню. Прослухайте автовідповідач, натисніть 1 для отримання інформації за номером телефону. Коли автовідповідач перераховує меню, натисніть 9 для консультації від оператора. Очікуйте з’єднання.

Якщо ви абонент з контрактним підключенням, робіть таким чином:

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Прослухайте інформацію та вітання автовідповідача. Натисніть 3. Після перерахування меню натисніть 9. Очікуйте з’єднання.

Усі дзвінки за цими номерами безкоштовні. Якщо ви в роумінгу, введіть 105466# та натисніть Виклик. Не хвилюйтеся, дзвінок буде автоматично скасовано. Очікуйте зворотного дзвінка від оператора (номер +380674660466).

Як налагодити зв’язок з оператором Київстар через чат-бот

Віртуальний асистент може допомогти вам у розв’язанні різних питань, пов’язаних зі зв’язком, тарифами та послугами. Якщо виникнуть складнощі, у розмову може вступити живий оператор.

Зв’язатися із ним можна через такі популярні месенджери, як Viber, Telegram та Facebook.

Також є спеціальна спільнота, де ви можете адресувати свої питання операторові.

Як зв’язатися з Київстар через додаток

Якщо нічого не виходить, ви можете скористатися застосунком Мій Київстар, доступним як у Google Play, так і в App Store. Цей застосунок дає змогу зручно відстежувати баланс, керувати витратами та поповнювати рахунок, а також отримувати консультації в онлайн-чаті.