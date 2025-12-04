Як робота різноманітних підрозділів змінює хід подій на фронті: від фортифікацій до полону загарбників.

Переслідування ударних БпЛА

Легендарний Азов – це український підрозділ зі справжніми цінностями та традиціями. І від моменту створення 1 корпусу Національної гвардії України в його підпорядкування потрапили практично всі різновиди військ: артилерія, піхота, розвідники, медики, ППО, механізовані підрозділи та багато інших. І всі ці служби дуже важливі в нашій боротьбі.

Лінія фронту переживає засилля дронами. І це перше місце, де ворожі крила зустрічаються з нашою протиповітряною обороною. А керують розрахунком зенітних БпЛА військовослужбовці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 12 бригади Азов.

Зараз дивляться

Завдяки роботі цих хлопців і дівчат багато російських ударних дронів не досягають мирних міст. Ба більше, частину з них азовці знищують ще на підльоті до лінії фронту.

Незримий, але критично важливий внесок

На військовій службі є посади, про які зазвичай знають лише дотичні до армії люди. Але без яких не буде функціонувати жодна бригада.

Інженерні війська – ті, що тихо планують і дають змогу вести бійців уперед. Завдання цих військовослужбовців – зробити дорогу безпечною для техніки та людей. А саме:

розрахувати вибухівку для розмінування;

побудувати фортифікації;

розгорнути антидронові сітки;

забезпечити логістику та ін.

Тисячі українців в інженерних військах працюють над тим, щоб кожен наступний крок наших захисників був максимально безпечним.

Хитрість і відвага

Нещодавно на сайті azov.org.ua і ютуб-каналі бригади НГУ Азов опублікували відео, на якому розвідники корпусу беруть у полон російських військових. Поблизу Торецька азовці наштовхнулися на загарбників, які причаїлися в підвалах будинків. Спершу було взято в полон двох росіян.

Далі військові дізналися їхні позивні й під виглядом “своїх” вийшли на решту окупантів, що ховалися неподалік. Таким чином бійці Азову поповнили обмінний фонд без жодних втрат і поранень із нашого боку. Ще й зекономили боєприпаси коштом хитрощів і розумного планування.

Подібні вміння – це наслідок великого бойового досвіду на додачу з ефективним навчанням воїнів бригади.

Кожне життя – цінність для Азовця

На жаль, війна безпощадна і виснажлива. Міста, які рік тому були тиловими, – нищаться внаслідок російської агресії. А місцеві жителі стають її жертвами. Проте наші військовослужбовці роблять все можливе, аби допомагати цивільним.

Нещодавно бійці бригади НГУ Азов спільно з воїнами бригади поліції Хижак врятували жінку та її котика з-під завалів. Будинок жительки Костянтинівки знищив російський КАБ, але військовослужбовці вчасно надали допомогу постраждалій.

Люди – найцінніший ресурс нашої країни. Війна на виживання показала, що ми – і є наша сила та найбільший скарб. І зараз час, коли кожен може долучитися до збереження України.

Якщо ти хочеш планувати, захищати, рятувати чи навіть хитрувати на користь Батьківщини – звертайся до рекрутингового центру Азову.

Фото: Азов