Вік екрану сам по собі не означає, що його час міняти. Якщо монітор влаштовує за розміром, якістю зображення та можливостями підключення, він може залишатися зручним роками. А перш ніж списувати нечітку картинку, мерехтіння або неправильні кольори на застарілу техніку, варто перевірити роздільну здатність, масштабування, частоту оновлення, драйвери та кабель.

Коли час міняти монітор

Не обов’язково йдеться про поломку. Найчастіше причина заміни з’являється тоді, коли змінилися завдання, а характеристики екрана залишилися колишніми.

1. З’явилися нові сценарії використання. Для документів та браузера можливостей старого монітора 24 дюйми може бути достатньо, але при переході до монтажу, графіки або сучасних ігор вимоги змінюються. Наприклад, ігровий монітор вибирають з урахуванням частоти оновлення та можливостей відеокарти, а 4K-монітор – коли для роботи важливі висока роздільна здатність та великий робочий простір.

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2. Підключення чи характеристики стали обмеженням. Новий ноутбук, комп’ютер або консоль можуть підтримувати роздільну здатність і частоту, які старий екран не здатний прийняти через наявні роз’єми. Іноді проблема простіше: потрібний режим недоступний через кабель або налаштування. Це слід перевірити до придбання нового пристрою.

3. Робочого простору чи регулювань стало недостатньо. Якщо в роботі необхідно постійно перемикатися між декількома вікнами, можна розглянути монітор 27 дюймів або більше. Для деяких сценаріїв зручний монітор або модель з регулюванням висоти та нахилу. Тут важлива не сама цифра в дюймах, а те, скільки інформації потрібно одночасно бачити і з якої відстані людина працює.

Як перевірити, чи дійсно потрібна заміна монітора

Перед тим як порівнювати монітори з діагоналі, роздільної здатності та інших параметрів, використовуючи фільтри в каталозі Rozetka, корисно провести кілька простих перевірок на своєму екрані.

Для ігор корисно запустити звичні проекти та перевірити доступні роздільну здатність та частоту оновлення. Під час роботи з фото та відео варто оцінити, чи зображення відповідає поточним вимогам. Якщо проблема виникла лише після підключення нового комп’ютера, спочатку потрібно виключити кабель, драйвер або неправильні налаштування.

Як обрати новий монітор під свої завдання

Якщо після перевірки все ж таки вирішено купити монітор, характеристики варто підбирати під конкретний сценарій, а не за принципом “чим більше, тим краще”.

Для офісної роботи важливі зручна діагональ, чіткість тексту, роз’єми та регулювання підставки. В іграх додаються частота оновлення, час відгуку та технології синхронізації, що підтримуються. Для графіки та відео значення мають роздільну здатність і характеристики кольору конкретної моделі.

Окремі технології також варто оцінювати за завданнями. OLED-монітор підкуповує якістю чорного та контрастністю, але перед придбанням слід враховувати особливості конкретної панелі та сценарій тривалої роботи зі статичними елементами. Вигнутий монітор може бути зручний при великій діагоналі, проте сама по собі кривизна не робить екран кращим для кожного користувача.

Головний орієнтир простий: новий монітор для комп’ютера має сенс купувати, коли старий екран об’єктивно обмежує поточні завдання. Якщо проблему можна вирішити правильною роздільною здатністю, новим кабелем або налаштуванням системи, заміна пристрою може і не знадобитися.

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