Стильна та функціональна — яка витяжка підходить для вашої кухні

Комфорт на кухні створюється завдяки різним технологіям, затишним деталям та роботі сучасної техніки. І хоча ми часто не помічаємо її, одна з найважливіших деталей кухні — витяжка.

Кожна витяжка на кухню Вентолюкс створена для допомоги у повсякденних побутових справах — очищує повітря, допомагає позбутися запахів їжі та створює комфорт під час приготування їжі.

Але як обрати витяжку, яка буде одночасно стильною, зручною та функціональною? Розглянемо, чи існують ідеальні моделі та як обрати найкращу для себе.

Чому правильно вибрана витяжка важлива

Багато хто не приділяє належної уваги витяжці, поки не зіштовхується з неприємними запахами або слідами жиру на меблях. Насправді, правильна витяжка — це не просто техніка, яка прибирає дим, це важлива складова комфорту та здоров’я всієї родини. Що робить витяжка кожного дня?

Чистить повітря. Під час смаження, варіння або запікання виділяються дрібні частинки жиру, конденсат, ароматичні сполуки та дим. Без витяжки вони осідають на стінах, меблях, техніці та посуді.

Запобігає конденсату та цвілі . У кухнях без хорошої вентиляції утворюється підвищена вологість, що сприяє появі цвілі та неприємного запаху. Проте правильно підібрана витяжка допомагає підтримувати оптимальний рівень вологості та запобігає утворенню грибка.

Робота цієї техніки в деяких випадках недооцінена, адже вона працює тихо, непомітно, поки ви зайняті готуванням чи прибиранням.

Проте про її результативність ви дізнаєтесь за навколишнім середовищем — якщо на кухні чисто, немає липких поверхонь за запаху смаженого, ваша витяжка справляється зі своїми завданнями.

Типи витяжок — що обрати

Серед усіх сучасних витяжок варто розглянути моделі, які мають стильний вигляд у просторі та ефективно виконують свої завдання:

Купольні — класичні моделі з купольною конструкцією, що ефективно захоплюють пари і мають гарний вигляд у просторих кухнях. Обирайте моделі з нержавної сталі або скляною панеллю — вони довговічні та легко миються.

Похилі — сучасні моделі з панеллю під кутом, економлять місце та мають стильний вигляд. Добре підходять для відкритих кухонь-віталень, де важлива естетика.

Під час вибору варто оцінити модель за режимом її роботи — вона може бути з рециркуляцією чи відведенням повітря.

Моделі з рециркуляцією працюють за таким принципом — повітря очищується через фільтри і повертається в приміщення, це ідеально для квартир без вентиляційних каналів.

Опція відведення повітря означає, що техніка видаляє повітря назовні. Це найефективніший спосіб очищення, особливо за частого приготування їжі.

Який дизайн витяжки найпрактичніший

Для сучасних кухонь, де цінується чистота форм і простота, ідеально підходять витяжки з гладкими поверхнями без зайвих деталей. Серед них стильні лінії та нейтральні кольори — білий, чорний, нержавна сталь, прозоре скло.

У мінімалістичних кухнях витяжка повинна поєднуватися з фасадами шаф і робочою поверхнею, щоб створювати відчуття єдиного простору. Так ви досягнете гармонійності та легкості, за яких витяжка залишиться майже непомітною.

Сучасні мінімалістичні моделі ви завжди можете швидко та зручно замовити в каталозі бренду Ventolux. Ми пропонуємо витяжки з різноманітним дизайном, щоб кожен міг підібрати модель під власне бачення комфорту і створити естетичну, сучасну кухню.