Вибір годинника — не просто питання стилю. Сучасні моделі вміють набагато більше, ніж показувати час: вони стежать за здоров’ям, допомагають у тренуваннях, навігації, керуванні дзвінками та повідомленнями.

Щоб покупка виявилася дійсно корисною і виправданою, важливо заздалегідь визначити, чого саме ви чекаєте від годинника: естетики, функціональності або максимальної автономності.

Під час вибору smart watch варто звертати увагу на тип годинника, матеріали корпусу і скло, водозахист, ємність акумулятора, сумісність із вашим смартфоном і, звісно, зручність у повсякденному носінні.

Зараз дивляться

Пропонуємо добірку відмінних нових моделей цього року, на які точно можна сміливо витратитися.

TAG Heuer Connected Calibre E5 — розкішний спортивний смарт-годинник у карбоновому корпусі та сапфіровому склі. Має водонепроникність до 50 метрів. Автономність сягає 24 годин інтенсивного використання. Серед можливостей — ексклюзивні спортивні функції для гольфу, тріатлону та бігу, а також преміум-циферблати.

Xiaomi Watch S3 Pro — модель із лаконічним і універсальним стилем. Матеріали годинника: авіаційний алюміній і Gorilla Glass Victus. Захист рівня IP68. Автономність — до 21 дня без підзарядки. Може вимірювати артеріальний тиск, здійснює NFC-платежі, має вбудований помічник здоров’я.

Huawei Watch GT 5 — класика з елементами спортивної елегантності. Зроблені з нержавійної сталі та загартованого скла. Захист — 5 ATM водонепроникності, пилозахист. Автономність триває до 14 днів активного використання. Мають вдосконалений моніторинг сну, подвійну систему GPS, покращений голосовий помічник.

Garmin Fenix 8 Pro — має потужний outdoor-дизайн для активних користувачів. Матеріали корпусу: сталь з DLC-покриттям і сапфірове скло. Повний захист від ударів, води (до 100 м) та екстремальних температур. Автономність годинника — до 30 днів у розумному режимі. Є сонячна зарядка, професійні карти маршрутів і покращений датчик пульсу.

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra — спортивна преміум модель з акцентом на витривалість. Корпус зроблений з армованого алюмінію, задня кришка — керамічна. Стандарт захисту — MIL-STD-810H, водостійкість — 10 ATM. Автономність роботи становить до 5 днів у змішаному режимі. Є супутниковий зв’язок, функція SOS, термометр для тіла, інтелектуальне відновлення після тренувань.

Apple Watch X — модель у стилі мінімалізм з елементами футуризму. Має титановий корпус і сапфірове скло. Підтримує водонепроникність до 100 метрів, ударостійкість. Хороша автономність — до 48 годин активної роботи. Серед примітних можливостей є моніторинг цукру в крові без проколу шкіри та нові жестові команди для керування.

Нові моделі смарт-годинників поєднують у собі стиль, найсучасніші технології та практичність — вони стають повноцінними помічниками в повсякденному житті. Покращені функції здоров’я, автономність і міцність роблять їх особливо зручними для активних і зайнятих людей. Такі пристрої не просто тренд, а справді корисна інвестиція в комфорт і контроль над своїм часом.

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Фото: Deka.ua