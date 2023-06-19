Час від часу у власників MacBook зʼявляється необхідність зробити знімок екрана. Але не всі користувачі гаджета знають, як робити це швидко.

Як зробити скриншот екрана на MacBook – читайте в нашому матеріалі.

Як зробити знімок усього екрана на MacBook Тут усе просто, вам необхідно лише затиснути й утримувати разом три клавіші: Shift, Command та 3. Через секунду після натискання, ви почуєте характерний звук, а в правому нижньому куті екрана зʼявиться маленький ескіз. Щоб відредагувати скриншот, натисніть на нього.

Як зробити скриншот окремої області екрана Для цього потрібно натиснути та утримувати разом клавіші: Shift, Command та 4. Коли на екрані зʼявиться позначка , перемістіть її на потрібну частину екрана та натисніть і утримуйте пробіл. Щоб зробити знімок екрана, відпустіть кнопку миші. Після цього в правому нижньому куті екрана зʼявиться маленький ескіз вашого скриншота.