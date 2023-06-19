Час від часу у власників MacBook зʼявляється необхідність зробити знімок екрана. Але не всі користувачі гаджета знають, як робити це швидко.
Як зробити скриншот екрана на MacBook – читайте в нашому матеріалі.
Як зробити знімок усього екрана на MacBook
Тут усе просто, вам необхідно лише затиснути й утримувати разом три клавіші: Shift, Command та 3.
Через секунду після натискання, ви почуєте характерний звук, а в правому нижньому куті екрана зʼявиться маленький ескіз. Щоб відредагувати скриншот, натисніть на нього.
Як зробити скриншот окремої області екрана
Для цього потрібно натиснути та утримувати разом клавіші: Shift, Command та 4.
Коли на екрані зʼявиться позначка, перемістіть її на потрібну частину екрана та натисніть і утримуйте пробіл. Щоб зробити знімок екрана, відпустіть кнопку миші.
Після цього в правому нижньому куті екрана зʼявиться маленький ескіз вашого скриншота.
Як зробити скриншот через програму Знімок екрана
На пристроях Mac знімки або відеозапис екрана можна робити за допомогою спеціальної програми, яка містить панель інструментів, що дозволяють робити знімки із відповідними налаштуваннями.
Знайди програму можна в Launchpad. Щоб зробити скриншот, вам необхідно:
- перейти в Launchpad та знайти там Знімок екрана;
- натисніть на програму;
- на екрані зʼявиться відповідне віконце, вам необхідно обрати, яку саме дію ви хочете виконати (знімок усього екрана чи лише певної частини, записати відео тощо);
- після вибору, на екрані з'явиться ескіз скриншоту.
До речі, якщо скриншоти вам доводиться робити часто, радимо перетягнути Знімок екрана на нижню панель управління. Це дуже легко зробити - просто затисніть програму та перетягніть її вниз.
Після цього вона почне відображатися на панелі управління. А щоб зробити скриншот достатньо буде просто натиснути на програму.