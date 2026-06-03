Замовити дисплей онлайн, дочекатися посилки, розібрати телефон, встановити екран і виявити, що він не працює. Або працює, але з чорною плямою в куті. Або сенсор реагує через раз.

Повторно розібрати телефон, упакувати дисплей назад, писати продавцю, чекати на обмін і пройти весь шлях спочатку.

Саме такий вигляд має ремонт, у якому пропустили один обов’язковий крок – перевірку дисплея до встановлення. Здається очевидним, але більшість людей про це не думають, поки не стикаються особисто.

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П’ять хвилин перевірки, які економлять години ремонту

Перевірка нового дисплея — це не примха перестрахувальника, а стандартна процедура, яку використовують усі досвідчені майстри сервісних центрів.

Логіка проста — поки корпус відкритий, а дисплей підключений, але не приклеєний, то будь-який дефект можна виявити і усунути без додаткових витрат.

Після встановлення ситуація кардинально змінюється, тому що повернути або обміняти встановлений дисплей набагато складніше, а розбирати щойно зібраний телефон вдруге — це і час, і ризик пошкодити інші деталі.

Що перевіряти перед встановленням:

Зовнішній огляд — уважно оглянути поверхню скла, шлейфи і місця кріплень; подряпини, тріщини або надламаний шлейф видно неозброєним оком ще до підключення.

Рівномірність підсвічування — увімкнути пристрій і перевірити, чи немає засвітів по краях, темних плям або нерівного підсвічування на білому фоні.

Биті пікселі — переглянути екран на чистому чорному, білому, червоному, зеленому і синьому фоні; мертві пікселі найлегше помітити саме на однотонних зображеннях.

Сенсор — провести пальцем по всій поверхні екрана, включаючи кути; якісний тачскрін реагує рівномірно скрізь без затримок і пропусків.

Кут огляду — нахилити екран і перевірити, чи не спотворюються кольори і яскравість; сильне викривлення під кутом — ознака низькоякісної матриці.

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Найпоширеніші дефекти і звідки вони беруться

Бракований дисплей не завжди є наслідком поганої якості виробника. Іноді проблема виникає при транспортуванні: удар по посилці, неправильне зберігання на складі або звичайний перепад температур можуть пошкодити матрицю зовні непомітним чином. Саме тому дисплей, який має ідеальний вигляд у коробці, може проявити дефекти вже після підключення.

Окрема категорія проблем — OEM-сумісні дисплеї низької якості. Вони можуть проходити формальний контроль на виробництві, але показувати занижену яскравість, неточну кольоропередачу або нестабільну роботу сенсора при певних умовах — наприклад, на морозі або при тривалому навантаженні. Виявити це можна лише під час тестування, і краще зробити це до встановлення, ніж після.

Якщо дефект виявлено, то не намагайтесь встановити дисплей з надією, що ,”можливо, минеться”. Не минеться. Звертайтесь до продавця одразу: перевірені постачальники без зайвих суперечок обмінюють дисплей із підтвердженим дефектом, якщо він не був встановлений. Щойно екран приклеєний до корпусу — шанси на безпроблемний обмін різко знижуються.

Перевірка — це частина ремонту, а не зайва трата часу

Досвідчений майстер ніколи не встановлює дисплей без попереднього тестування, незалежно від того, наскільки надійний постачальник і наскільки дорогий компонент. Це не недовіра, а професійна звичка, яка рятує від повторної роботи.

Для тих, хто робить ремонт самостійно, ця звичка не менш важлива. П’ять хвилин перевірки до встановлення можуть заощадити годину роботи після і захистити від ситуації, коли новий дисплей виявляється проблемою, а не її вирішенням.