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Як поділитися паролем від Wi-Fi на iPhone

13 Квітня 2022, 17:30
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
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Джерело: Pixabay

Дуже зручно, коли після підключення до мережі Wi-Fi паролем можна поділитися, показавши просто QR-код. Як це зробити на iPhone, далі у нашому матеріалі.

Як поділитися паролем Wi-Fi на iPhone

  1. Розблокуйте телефон і підключіть його до мережі, якою потрібно поділитися.
  2. Покладіть поруч другий iPhone, якому потрібно розшерити пароль, та відкрийте на ньому налаштування.
  3. Перейдіть до розділу Wi-Fi і натисніть на мережу, якою потрібно поділитися.
  4. На першому телефоні має з’явитись вікно, яке запропонує поділитися паролем від Wi-Fi.
  5. Натисніть кнопку Поділитись паролем. 
  6. Після цього другий телефон може автоматично підключитися до бездротової мережі.

Як поділитися паролем між iPhone та Android

  1. Для цього необхідно поставити на iPhone додаток Qrafter із App Store.
  2. Відкрийте програму Qrafter і натисніть Створити, виберіть Мережа Wi-Fi.
  3. Введіть пароль та ім’я своєї мережі.
  4. Згенеруйте QR-код і збережіть його.
  5. На пристрої Android відкрийте QR-рідер і наведіть його на код, смартфон повинен його розпізнати та підключитися до Wi-Fi мережі.

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Теги
Android , iPhone , Wi-Fi
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