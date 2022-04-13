Дуже зручно, коли після підключення до мережі Wi-Fi паролем можна поділитися, показавши просто QR-код. Як це зробити на iPhone, далі у нашому матеріалі.
Як поділитися паролем Wi-Fi на iPhone
- Розблокуйте телефон і підключіть його до мережі, якою потрібно поділитися.
- Покладіть поруч другий iPhone, якому потрібно розшерити пароль, та відкрийте на ньому налаштування.
- Перейдіть до розділу Wi-Fi і натисніть на мережу, якою потрібно поділитися.
- На першому телефоні має з’явитись вікно, яке запропонує поділитися паролем від Wi-Fi.
- Натисніть кнопку Поділитись паролем.
- Після цього другий телефон може автоматично підключитися до бездротової мережі.
Як поділитися паролем між iPhone та Android
- Для цього необхідно поставити на iPhone додаток Qrafter із App Store.
- Відкрийте програму Qrafter і натисніть Створити, виберіть Мережа Wi-Fi.
- Введіть пароль та ім’я своєї мережі.
- Згенеруйте QR-код і збережіть його.
- На пристрої Android відкрийте QR-рідер і наведіть його на код, смартфон повинен його розпізнати та підключитися до Wi-Fi мережі.
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