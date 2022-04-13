Дуже зручно, коли після підключення до мережі Wi-Fi паролем можна поділитися, показавши просто QR-код. Як це зробити на iPhone, далі у нашому матеріалі.

Як поділитися паролем Wi-Fi на iPhone

Розблокуйте телефон і підключіть його до мережі, якою потрібно поділитися. Покладіть поруч другий iPhone, якому потрібно розшерити пароль, та відкрийте на ньому налаштування. Перейдіть до розділу Wi-Fi і натисніть на мережу, якою потрібно поділитися. На першому телефоні має з’явитись вікно, яке запропонує поділитися паролем від Wi-Fi. Натисніть кнопку Поділитись паролем. Після цього другий телефон може автоматично підключитися до бездротової мережі.

Як поділитися паролем між iPhone та Android

Для цього необхідно поставити на iPhone додаток Qrafter Відкрийте програму Qrafter і натисніть Створити, виберіть Мережа Wi-Fi. Введіть пароль та ім’я своєї мережі. Згенеруйте QR-код і збережіть його. На пристрої Android відкрийте QR-рідер і наведіть його на код, смартфон повинен його розпізнати та підключитися до Wi-Fi мережі.

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