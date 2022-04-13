Очень удобно, когда после подключения к сети Wi-Fi, паролем можно поделиться, показав просто QR-код. Как это сделать на iPhone, далее в нашем материале.

Как поделиться паролем Wi-Fi на iPhone

Разблокируйте телефон и подключите его к сети, которой необходимо поделиться. Положите рядом второй iPhone, которому нужно расшерить пароль, и откройте на нем настройки. Перейдете в раздел Wi-Fi и нажмите на сеть, которой нужно поделиться. На первом телефоне должно появиться окно, которое предложит поделиться паролем от Wi-Fi. Нажмите кнопку Поделиться паролем. После этого второй телефон может подключиться автоматически к беспроводной сети.

Как поделиться паролем между iPhone и Android

Для этого необходимо поставить на iPhone приложение Qrafter Откройте приложение Qrafter и нажмите Создать, выберите пункт Сеть Wi-Fi. Введите пароль и имя своей сети. Сгенерируйте QR-код и сохраните его. На устройстве Android откройте QR-ридер и наведите его на код, смартфон должен его распознать и подключиться к к Wi-Fi сети.

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