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Как поделиться паролем от Wi-Fi на iPhone

13 апреля 2022, 17:30
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
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Источник: Pixabay

Очень удобно, когда после подключения к сети Wi-Fi, паролем можно поделиться, показав просто QR-код. Как это сделать на iPhone, далее в нашем материале.

Как поделиться паролем Wi-Fi на iPhone

  1. Разблокируйте телефон и подключите его к сети, которой необходимо поделиться.
  2. Положите рядом второй iPhone, которому нужно расшерить пароль, и откройте на нем настройки.
  3. Перейдете в раздел Wi-Fi и нажмите на сеть, которой нужно поделиться.
  4. На первом телефоне должно появиться окно, которое предложит поделиться паролем от Wi-Fi.
  5. Нажмите кнопку Поделиться паролем.
  6. После этого второй телефон может подключиться автоматически к беспроводной сети.

Как поделиться паролем между iPhone и Android

  1. Для этого необходимо поставить на iPhone приложение Qrafter из App Store.
  2. Откройте приложение Qrafter и нажмите Создать, выберите пункт Сеть Wi-Fi.
  3. Введите пароль и имя своей сети.
  4. Сгенерируйте QR-код и сохраните его.
  5. На устройстве Android откройте QR-ридер и наведите его на код, смартфон должен его распознать и подключиться к к Wi-Fi сети.

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Теги
Android , iPhone , Wi-Fi
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