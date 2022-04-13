Очень удобно, когда после подключения к сети Wi-Fi, паролем можно поделиться, показав просто QR-код. Как это сделать на iPhone, далее в нашем материале.
Как поделиться паролем Wi-Fi на iPhone
- Разблокируйте телефон и подключите его к сети, которой необходимо поделиться.
- Положите рядом второй iPhone, которому нужно расшерить пароль, и откройте на нем настройки.
- Перейдете в раздел Wi-Fi и нажмите на сеть, которой нужно поделиться.
- На первом телефоне должно появиться окно, которое предложит поделиться паролем от Wi-Fi.
- Нажмите кнопку Поделиться паролем.
- После этого второй телефон может подключиться автоматически к беспроводной сети.
Как поделиться паролем между iPhone и Android
- Для этого необходимо поставить на iPhone приложение Qrafter из App Store.
- Откройте приложение Qrafter и нажмите Создать, выберите пункт Сеть Wi-Fi.
- Введите пароль и имя своей сети.
- Сгенерируйте QR-код и сохраните его.
- На устройстве Android откройте QR-ридер и наведите его на код, смартфон должен его распознать и подключиться к к Wi-Fi сети.
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