Як видали нагадування в календарі на iPhone

Календар на iPhone – корисний та зручний додаток, який є частиною стандартних програм від Apple.

У ньому можна складати та стежити за своїм розкладом, ділитися ним з іншими користувачами, відправляти та приймати запрошення на заходи, створювати різні календарні категорії та розробляти спільні календарі з друзями чи родиною.

У календар можна додавати важливі події, про які він автоматично нагадає, аби ви точно нічого не забули!

Проте у деяких користувачів з’являються проблеми з додатком. Докучають сповіщення про події, які вже не актуальні, або набридає календарний спам!

Про те, як видалити нагадування в Календарі, читайте у нашому матеріалі.

Причини появи спаму чи небажаних нагадувань

Якщо у вашому календарі постійно з’являються повідомлення про різні події чи запрошення на зустрічі, найімовірніше, ви натрапили на календарний спам.

З’явитися цей “вірус” може під час завантажування програм чи музики з неофіційних сайтів або коли ви дозволяєте певному сайту надсилати нам сповіщення.

Самі того не знаючи, ви підписуєтесь на постійні рекламні розсилання.

Найголовніше у боротьбі зі спамом – це знайти корінь проблеми та усунути його!

Як видалити нагадування в Календарі

Аби видалити нагадування з Календаря, необхідно відмінити підписку.

Є кілька способів, як це зробити.

Видалення через додаток Календар

Спосіб №1

Цей варіант підійде тим, кого дратує нагадування про конкретну подію.

Крок 1

Відкрийте Календар.

Крок 2

Знайдіть та натисніть на подію, яка вам не потрібна.

Крок 3

В нижній частині екрана натисніть Відписатися від цього календаря.

Крок 4

Для підтвердження натисніть Відписатися.

Спосіб № 2

Якщо вам щодня надходять нові запрошення чи нагадування про різні події, можливо, ви випадково підписалися на сайт або канал, який розсилає підписникам свій календар.

Аби впоратись з цим, необхідно видалити не конкретну подію, а цілий календар.

Крок 1

Зайдіть в Календар та оберіть там Всі календарі.

Крок 2

Перед вами відкриються всі календарі, які мають доступ до вашого телефону. Уважно перегляньте їх. Якщо ви помітили невідомий календар з дивною назвою, можливо, саме він є причиною спаму!

Крок 3

З правого боку від спамного календаря натисніть на червону іконку.

Крок 4

Прогорніть донизу екрану та натисніть Видалення цього календаря.

Видалення непотрібної події з Календаря

Якщо ваш Календар не має спаму, але вам заважають постійні нагадування про події, які вже не актуальні, це можна виправити.

Необхідно просто видалити подію.

Зайдіть в Календар. Оберіть подію, яку хочете видалити. Внизу екрану знайдіть опцію Видалити подію.

Якщо подію остаточно не хочете видаляти, можна просто прибрати сповіщення.

Зайдіть в Календар. Оберіть необхідну подію. Перед вами буде вся інформація про неї. Знайдіть серед пунктів Нагадування та натисніть.

4. Вгорі екрану оберіть слово Немає.

Ви вимкнете нагадування. За необхідності їх увімкнення дійте за тією ж схемою та оберіть потрібний вам часовий інтервал нагадування.

Як прибрати сповіщення з Календаря

Зайдіть в Налаштування телефона. Оберіть категорію Календар. Вимкніть пункт Пропозиція місць.

3. Оберіть пункт Siri та пошук.

4. Вимкніть підпункти Аналіз цього додатка та З додатка.

Проте будьте обережні, адже коли ви вимкнете ці підпункти, сповіщення з Календаря взагалі не з’являтимуться!