Як видали нагадування в календарі на iPhone

Календар на iPhone – корисний та зручний додаток, який є частиною стандартних програм від Apple.
У ньому можна складати та стежити за своїм розкладом, ділитися ним з іншими користувачами, відправляти та приймати запрошення на заходи, створювати різні календарні категорії та розробляти спільні календарі з друзями чи родиною.
У календар можна додавати важливі події, про які він автоматично нагадає, аби ви точно нічого не забули!
Проте у деяких користувачів з’являються проблеми з додатком. Докучають сповіщення про події, які вже не актуальні, або набридає календарний спам!
Про те, як видалити нагадування в Календарі, читайте у нашому матеріалі.
Причини появи спаму чи небажаних нагадувань
Якщо у вашому календарі постійно з’являються повідомлення про різні події чи запрошення на зустрічі, найімовірніше, ви натрапили на календарний спам.
З’явитися цей “вірус” може під час завантажування програм чи музики з неофіційних сайтів або коли ви дозволяєте певному сайту надсилати нам сповіщення.
Самі того не знаючи, ви підписуєтесь на постійні рекламні розсилання.
Найголовніше у боротьбі зі спамом – це знайти корінь проблеми та усунути його!
Як видалити нагадування в Календарі
Аби видалити нагадування з Календаря, необхідно відмінити підписку.
Є кілька способів, як це зробити.
Видалення через додаток Календар
Спосіб №1
Цей варіант підійде тим, кого дратує нагадування про конкретну подію.
Крок 1
Відкрийте Календар.
Крок 2
Знайдіть та натисніть на подію, яка вам не потрібна.
Крок 3
В нижній частині екрана натисніть Відписатися від цього календаря.
Крок 4
Для підтвердження натисніть Відписатися.
Спосіб № 2
Якщо вам щодня надходять нові запрошення чи нагадування про різні події, можливо, ви випадково підписалися на сайт або канал, який розсилає підписникам свій календар.
Аби впоратись з цим, необхідно видалити не конкретну подію, а цілий календар.
Крок 1
Зайдіть в Календар та оберіть там Всі календарі.
Крок 2
Перед вами відкриються всі календарі, які мають доступ до вашого телефону. Уважно перегляньте їх. Якщо ви помітили невідомий календар з дивною назвою, можливо, саме він є причиною спаму!
Крок 3
З правого боку від спамного календаря натисніть на червону іконку.
Крок 4
Прогорніть донизу екрану та натисніть Видалення цього календаря.
Видалення непотрібної події з Календаря
Якщо ваш Календар не має спаму, але вам заважають постійні нагадування про події, які вже не актуальні, це можна виправити.
Необхідно просто видалити подію.
- Зайдіть в Календар.
- Оберіть подію, яку хочете видалити.
- Внизу екрану знайдіть опцію Видалити подію.
Якщо подію остаточно не хочете видаляти, можна просто прибрати сповіщення.
- Зайдіть в Календар.
- Оберіть необхідну подію.
- Перед вами буде вся інформація про неї. Знайдіть серед пунктів Нагадування та натисніть.
4. Вгорі екрану оберіть слово Немає.
Ви вимкнете нагадування. За необхідності їх увімкнення дійте за тією ж схемою та оберіть потрібний вам часовий інтервал нагадування.
Як прибрати сповіщення з Календаря
- Зайдіть в Налаштування телефона.
- Оберіть категорію Календар.
- Вимкніть пункт Пропозиція місць.
3. Оберіть пункт Siri та пошук.
4. Вимкніть підпункти Аналіз цього додатка та З додатка.
Проте будьте обережні, адже коли ви вимкнете ці підпункти, сповіщення з Календаря взагалі не з’являтимуться!