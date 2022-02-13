Техніка Apple завжди відрізнялась своєю швидкістю, функціоналом та дизайном від інших смартфонів. iPhone заробили собі звання витривалих та довговічних ґаджетів.

Проте найрозповсюдженішою проблемою цього девайсу є швидке зношення акумулятора. Проблема з’являється не відразу, а через рік-два після активного користування.

Про те, що таке калібрування та як відкалібрувати акумулятор iPhone, дізнавалися Факти ICTV.

Причини швидкого розряджання акумулятора

Для iPhone використовують літій-іонні акумулятори, бо вони швидше заряджаються, довше тримають заряд та мають вищу щільність енергії в маленькому корпусі.

Який би якісний акумулятор не був, він лише витратний матеріал, що має обмежений термін користування. Старіння акумулятора на пряму може вплинути на продуктивність телефона.

Причинами для калібрування акумулятора можуть бути:

телефон швидко розряджається;

вимикається на 5-20% заряду;

погано заряджається;

на екрані з’являється застиглий індикатор зарядки;

Якщо бодай одна з цих причин турбує вас, вам необхідно відкалібрувати акумулятор.

Що таке калібрування та для чого воно потрібне

Калібрування акумулятора – це процедура, за допомогою якої можна виправити проблему швидкого розряджання iPhone.

Навіть якщо ваш смартфон не має наявних ознак проблеми, проводити калібрування акумулятора корисно раз на два-три місяці. Так ви вбережете акумулятор від швидкого старіння та збільшите витривалість батареї.

Як підготувати iPhone до процедури

Перед тим як починати калібрувати акумулятор, необхідно підготувати телефон.

Вимкніть геолокацію. Вимкніть функцію Фонове оновлення контенту (перейдіть в Налаштування – Основні налаштування. Знайдіть та приберіть галочку напроти Оновлення контенту) Вимкніть Автоматичні завантаження (відкрийте Налаштування – перейдіть у iTunes і App Store. Вимкніть усі кнопки у розділі). Знизьте яскравість екрана до мінімуму.

Як відкалібрувати акумулятор на iPhone

Калібрування відбувається не швидко, проте ефективно!

Крок 1

Розрядіть пристрій до повного вимикання iPhone.

Крок 2

Зарядіть його до 100% заряду. Обов’язково заряджайте з розетки, а не з Power Bank.

Крок 3

Коли iPhone повністю зарядиться, не вимикаючи його з зарядного пристрою, залиште ще на годину.

Крок 4

Зніміть пристрій з зарядки та користуйтесь як зазвичай. Знову розрядіть iPhone до повного вимикання.

Крок 5

Після вимкнення дайте телефону полежати кілька годин без підзарядки!

Крок 6

Зарядіть пристрій до 100%.

Тепер можна увімкнути геолокацію, фонове оновлення та автоматичні завантаження.

Для кращого ефекту відкалібруйте акумулятор ще три-чотири рази. Після процедури телефон не буде швидко розряджатися та вимикатися на 5-10% заряду.

Рекомендуємо проводити процедуру раз на два-три місяці!