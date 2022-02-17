Багато користувачів iPhone скаржаться на те, що у мобільному пристрої швидко закінчується пам’ять. Вони намагаються видалити непотрібні програми, старі фотографії та відеозаписи, перемістити зайві файли на комп’ютер, проте цього все одно виявляється недостатньо.

Проблема полягає у тому, що смартфони iPhone періодично зберігають системне “сміття”, якого з часом ставатиме все більше. Частина файлів зникне автоматично з часом, але інші залишаться у пристрої, допоки ваш накопичувач не доведеться змінити.

Є три надійні способи, які допоможуть зберегти ваші нерви та пам’ять на електронному ґаджеті. Як очистити розділ Інше на iPhone – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Перший спосіб – як очистити інше на iPhone

Щоб перевірити рівень завантаженості пам’яті на мобільному пристрої, зайдіть у Налаштування. Клікніть на Основне та Сховище iPhone. Універсальний спосіб – видалити додатки або очистити кеш, який вони зберігають.

Найбільше зберігають кеш Telegram, Instagram та Facebook. Очистити його можна безпосередньо у налаштуваннях мобільного застосунку.

Другий спосіб – як звільнити пам’ять на iPhone

Можна завантажити клінер, який допоможе проаналізувати iOS та видалити непотрібні файли.

Проте через специфіку налаштувань від розробника частина доступу до операційної системи на смартфоні залишиться обмеженою.

Третій спосіб – радикальне очищення пам’яті

Якщо перші два способи не допомогли, тоді можна вдатися до найбільш радикального та дієвого методу. Зайдіть у Налаштування та здійсніть резервне копіювання пам’яті мобільного пристрою.

Немає значення, куди зберігати файли: на комп’ютер чи в хмару iCloud. Вимкніть функцію Find My Phone, а згодом – Apple ID.

Скиньте всі налаштування iPhone та очистіть смартфон від всіх файлів. Зайдіть у Налаштування, клікніть на Основне та натисніть Скинути.

Операційна система протягом декількох хвилин очищуватиме пристрій від “сміття”, оновиться та розпочне роботу, як під час першого вмикання телефона.

Введіть свою інформацію з Apple ID та відновіть резервну копію пам’яті. У ґаджеті з’являться старі налаштування та файли, проте очиститься інше.

Важливо, що для цього методу необхідний стабільний інтернет, тому що переривання системної операції iPhone небажане.