З кожним роком батарея в наших iPhone збільшується і, звичайно, необхідно більше часу на підзарядку. Саме тому виробники змушені вигадувати технології, щоб скоротити час заряджання девайсів.

Що таке швидка зарядка?

Для швидкої зарядки використовується нова технологія USB, яка називається USB Power Delivery (USB PD). Вона доступна лише у з’єднаннях USB-C, які можуть спрямовувати як живлення, так і дані та підходять для заряджання різних пристроїв.

Це дуже гнучкий та ефективний варіант, що дозволяє оптимізувати керування живленням. Перейшовши на з’єднання USB PD, ви можете досягти швидкості заряджання набагато вище, ніж у старих кабельних з’єднань Apple Lightning.

Чи шкодить акумулятору швидка зарядка?

На термін служби літієвих батарей впливають два фактори. По-перше, систематична швидка зарядка зруйнує хімічні речовини на акумуляторі та скоротить термін його служби.

По-друге, під час швидкого заряджання, через відносно високий струм, батарея буде нагріватися швидше, що також призведе до раптового зниження місткості та необоротного пошкодження акумулятора.

Але шкода мінімальна, і для її прояву потрібно до року або більше. Тому чи то швидка, чи звичайна зарядка, вона в будь-якому випадку завдасть шкоди акумулятору, але збиток від швидкої зарядки буде дещо сильнішим, ніж від звичайної.

Одним словом, технологія швидкого заряджання дійсно може скоротити час автономної роботи.

Звичайний зарядний пристрій має потужність від 5 до 10 Вт. Швидший зарядний пристрій може збільшити це число до восьми разів. Наприклад, iPhone 11 Pro і Pro Max постачаються зі швидкою зарядкою на 18 Вт, а Galaxy Note 10 та Note 10 Plus – із зарядкою на 25 Вт.

Однак якщо у вашому акумуляторі або зарядному пристрої немає технічних недоліків, використання швидкої зарядки не завдасть шкоди телефону.

В основному акумулятори, що підтримують швидку зарядку, працюють у два етапи.

Перший подає імпульс напруги на розряджену батарею. Це дає вам блискавичний заряд від 50 до 70% за перші 10, 15 або 30 хвилин.

Як тільки батарея отримає більшу частину свого заряду, зарядний пристрій знизить напругу, щоб запобігти перегріванню або перезарядженню, забезпечуючи безпеку вашого смартфона та зарядного пристрою.

Ваш зарядний пристрій може нагріватися при живленні смартфонів, але якщо він виготовлений відомим виробником і сертифікований як сумісний з iPhone, вам нема про що турбуватися.

Найкращий спосіб подбати про батарею вашого iPhone – регулярно проводити технічне обслуговування та оптимізацію використання.

iOS 13 і пізніші версії iPhone навчаються на ваших щоденних звичках у зарядці, щоб збільшити термін служби акумулятора. Цю функцію можна увімкнути в налаштуваннях телефону.

Які пристрої Apple підтримують швидку зарядку?

Якщо у вас є будь-який з таких пристроїв, ви зможете використовувати швидку зарядку:

iPhone 8, 8 Plus і новіші

iPad mini 5-го покоління

iPad Air 3-го покоління та новіше

iPad Pro: 12,9 дюйма, 1-е покоління та новіше; 11 дюймів, 1-е покоління та новіше; 10,5-дюймовий

Адаптери, які можуть швидко заряджатися:

Apple 18 Вт, 29 Вт, 30 Вт, 61 Вт, 87 Вт та 96 Вт USB-C (якщо ви не впевнені, перевірте потужність на нижній частині адаптера).

Адаптери USB-C сторонніх виробників із сумісною потужністю, які підтримують USB-PD (USB Power Delivery).

Якщо ви плануєте змінювати телефони кожен рік або два, заряджайте їх так, як бажаєте, і не турбуйтеся про зменшення місткості.

Або просто встановлюйте нову батарею кожні кілька років. Це набагато дешевше, ніж купівля нового смартфона.