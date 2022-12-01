Генератор у 2022 році для українців, які дистанційно працюють чи навчаються – справжній мастхев.

Він добре підтримує роботу електричних пристроїв і досить простий у використанні.

Як підключити генератор до будинку через розетку, читайте в матеріалі.

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Як підключити генератор до будинку через розетку

Генератор просто встромляти в розетку категорично не можна. Ви можете це зробити, все буде працювати, але такий метод серйозно пошкодить електричне проведення будинку, і навіть може викликати пожежу.

Це – незаконний метод, адже зворотна подача електроенергії до будинку може призвести до ураження електричним струмом будь-якої техніки, яка працює на лініях електропередач.

Для того, щоб безпечно і законно підключати генератор, потрібно купити перемикач.

Як підключити генератор до будинку за допомогою автоматичного перемикача

Автоматичним перемикачем називають пристрій, який встановлюють біля коробки автоматичного вимикача у будинку.

Його основне завдання – переключити мережу будинку від електромережі на генератор.

Існує два типи перемикачів: ручні та універсальні.

Останній варіант – надійніший, адже вони автоматизують процес перемикання.

Встановлювати перемикач повинен електрик зі стажем, адже під час встановлення можуть згоріти дроти.

Як підключити генератор до будинку безпечно: покрокова інструкція

Насамперед візьміть шнур генератора (він підключається до розетки на генераторі та до входу на автоматичному перемикачі). Перед тим, як його запустити, переведіть перемикач (якщо він не автоматичний) у режим живлення від генератора. Генератор має стояти на вулиці. Ставити його навіть на балконі небезпечно. Після того, як ви все перевірили, запустіть його. Тепер можна по черзі вмикати секції на своєму домашньому автоматі. Якщо перемикач ручний, то після увімкнення основного живлення переведіть його назад у режим від мережі. У такий спосіб ви безпечно підключите генератор до будинку.