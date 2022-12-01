Генератор у 2022 році для українців, які дистанційно працюють чи навчаються – справжній мастхев.
Він добре підтримує роботу електричних пристроїв і досить простий у використанні.
Як підключити генератор до будинку через розетку, читайте в матеріалі.
Як підключити генератор до будинку через розетку
Генератор просто встромляти в розетку категорично не можна. Ви можете це зробити, все буде працювати, але такий метод серйозно пошкодить електричне проведення будинку, і навіть може викликати пожежу.
Це – незаконний метод, адже зворотна подача електроенергії до будинку може призвести до ураження електричним струмом будь-якої техніки, яка працює на лініях електропередач.
Для того, щоб безпечно і законно підключати генератор, потрібно купити перемикач.
Як підключити генератор до будинку за допомогою автоматичного перемикача
Автоматичним перемикачем називають пристрій, який встановлюють біля коробки автоматичного вимикача у будинку.
Його основне завдання – переключити мережу будинку від електромережі на генератор.
Існує два типи перемикачів: ручні та універсальні.
Останній варіант – надійніший, адже вони автоматизують процес перемикання.
Встановлювати перемикач повинен електрик зі стажем, адже під час встановлення можуть згоріти дроти.
Як підключити генератор до будинку безпечно: покрокова інструкція
- Насамперед візьміть шнур генератора (він підключається до розетки на генераторі та до входу на автоматичному перемикачі).
- Перед тим, як його запустити, переведіть перемикач (якщо він не автоматичний) у режим живлення від генератора.
- Генератор має стояти на вулиці. Ставити його навіть на балконі небезпечно.
- Після того, як ви все перевірили, запустіть його.
- Тепер можна по черзі вмикати секції на своєму домашньому автоматі.
- Якщо перемикач ручний, то після увімкнення основного живлення переведіть його назад у режим від мережі. У такий спосіб ви безпечно підключите генератор до будинку.