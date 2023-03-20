Під час встановлення певної програми, при збоях у роботі користувачі ПК можуть зацікавитись тим, як дізнатись характеристики компʼютера.
Як подивитися характеристики компʼютера на Windows 7
Відомості про систему
Цей спосіб підійде тим, кому потрібна детальна інформація про компʼютер, зокрема і версія оперативної системи, тип процесора тощо.
Зараз дивляться
- Зайдіть в Пуск.
- Виберіть Всі програми – Стандартні.
- Далі виберіть Службові і Відомості про систему.
Диспетчер пристроїв
- Перейдіть в меню Пуск.
- Виберіть ярлик Компʼютер.
- Натисніть на Компʼютер правою кнопкою миші.
- Виберіть Властивості – Диспетчер пристроїв.
Через панель управління
- Зайдіть в панель управління Windows.
- Перейдіть в розділ Система і безпека
- Відкрийте вкладу Система.
Як подивитися характеристики компʼютера на Windows 10
Системні засоби
- Натисніть правою кнопкою миші на кнопку Пуск.
- Виберіть розділ Система.
- Прокрутіть донизу і виберіть Характеристики пристрою.
Засіб діагностики DirectX
- Натисніть комбінацію клавіш Windows + R.
- Введіть в текстове поле команду: dxdiag.
- Виберіть першу вкладку Система. Там можна переглянути також відомості про звук, екран тощо.
Через панель управління
- Зайдіть в панель управління Windows.
- Перейдіть в розділ Система і безпека.
- Відкрийте вкладу Система.
Як подивитися характеристики компʼютера на Windows 11
Налаштування системи
- Натисніть правою кнопкою миші на Пуск – Налаштування/Параметри.
- На правій панелі натисніть Система.
- Прокрутіть вниз і виберіть About або ж Навколо.
Через командний рядок
- Відкрийте пошук Windows.
- Введіть CMD.
- Правою кнопкою миші натисніть на CMD.
- Виберіть Запустити від імені адміністратора.
- У рядку введіть SystemInfo і натисніть Enter.