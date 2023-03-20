Під час встановлення певної програми, при збоях у роботі користувачі ПК можуть зацікавитись тим, як дізнатись характеристики компʼютера.

Як подивитися характеристики компʼютера на Windows 7

Відомості про систему

Цей спосіб підійде тим, кому потрібна детальна інформація про компʼютер, зокрема і версія оперативної системи, тип процесора тощо.

Зараз дивляться

Зайдіть в Пуск. Виберіть Всі програми – Стандартні. Далі виберіть Службові і Відомості про систему.

Диспетчер пристроїв

Перейдіть в меню Пуск. Виберіть ярлик Компʼютер. Натисніть на Компʼютер правою кнопкою миші. Виберіть Властивості – Диспетчер пристроїв.

Через панель управління

Зайдіть в панель управління Windows. Перейдіть в розділ Система і безпека Відкрийте вкладу Система.

Як подивитися характеристики компʼютера на Windows 10

Системні засоби

Натисніть правою кнопкою миші на кнопку Пуск. Виберіть розділ Система. Прокрутіть донизу і виберіть Характеристики пристрою.

Засіб діагностики DirectX

Натисніть комбінацію клавіш Windows + R. Введіть в текстове поле команду: dxdiag. Виберіть першу вкладку Система. Там можна переглянути також відомості про звук, екран тощо.

Через панель управління

Зайдіть в панель управління Windows. Перейдіть в розділ Система і безпека. Відкрийте вкладу Система.

Як подивитися характеристики компʼютера на Windows 11

Налаштування системи

Натисніть правою кнопкою миші на Пуск – Налаштування/Параметри. На правій панелі натисніть Система. Прокрутіть вниз і виберіть About або ж Навколо.

Через командний рядок