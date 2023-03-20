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Як перевірити характеристики компʼютера на Windows

20 Березня 2023, 19:50
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Характеристики ПК на Windows
Джерело: Unsplash

Під час встановлення певної програми, при збоях у роботі користувачі ПК можуть зацікавитись тим, як дізнатись характеристики компʼютера.

Як подивитися характеристики компʼютера на Windows 7

Відомості про систему

Цей спосіб підійде тим, кому потрібна детальна інформація про компʼютер, зокрема і версія оперативної системи, тип процесора тощо.

Зараз дивляться
  1. Зайдіть в Пуск.
  2. Виберіть Всі програми – Стандартні.
  3. Далі виберіть Службові і Відомості про систему.

Диспетчер пристроїв

  1. Перейдіть в меню Пуск.
  2. Виберіть ярлик Компʼютер.
  3. Натисніть на Компʼютер правою кнопкою миші.
  4. Виберіть Властивості – Диспетчер пристроїв.

Через панель управління

  1. Зайдіть в панель управління Windows.
  2. Перейдіть в розділ Система і безпека
  3. Відкрийте вкладу Система.

Як подивитися характеристики компʼютера на Windows 10

Системні засоби

  1. Натисніть правою кнопкою миші на кнопку Пуск.
  2. Виберіть розділ Система.
  3. Прокрутіть донизу і виберіть Характеристики пристрою.

Засіб діагностики DirectX

  1. Натисніть комбінацію клавіш Windows + R.
  2. Введіть в текстове поле команду: dxdiag.
  3. Виберіть першу вкладку Система. Там можна переглянути також відомості про звук, екран тощо.

Через панель управління

  1. Зайдіть в панель управління Windows.
  2. Перейдіть в розділ Система і безпека.
  3. Відкрийте вкладу Система.

Як подивитися характеристики компʼютера на Windows 11

Налаштування системи

  1. Натисніть правою кнопкою миші на Пуск – Налаштування/Параметри.
  2. На правій панелі натисніть Система.
  3. Прокрутіть вниз і виберіть About або ж Навколо.

Через командний рядок

  1. Відкрийте пошук Windows.
  2. Введіть CMD.
  3. Правою кнопкою миші натисніть на CMD.
  4. Виберіть Запустити від імені адміністратора.
  5. У рядку введіть SystemInfo і натисніть Enter.
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