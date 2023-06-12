Telegram – це одна з найпопулярніших програм у світі. Окрім сумлінних користувачів, у ньому є й зловмисники, які полюють не лише за даними користувачів, а й за доступом насамперед до корпоративних облікових записів у Telegram. Що робити, якщо зламали Telegram – читайте у матеріалі.

Як зрозуміти, що ваш Телеграм зламали

Якщо ви не можете зайти у свій обліковий запис, важливо не панікувати, а відразу думати про те, що трапилося. На злом Telegram вказують такі фактори: проблеми з доступом, повідомлення в інших месенджерах та соцмережах від ваших знайомих, які попереджають вас про незвичайні активності від імені вашого профілю у Телеграмі.

Крім того, вам може надходити на номер телефону або на пошту повідомлення з кодами доступу до програми.

Також останнім часом часто надсилають різні посилання, які підозріло виглядають. По них переходити не можна, якщо ви хочете зберегти сторінки в соцмережах і техніку.

Також багато людей, яким ламали сторінки, отримували повідомлення про вхід в обліковий запис на інших пристроях і в повідомленні вказувалися тип гаджета, геолокація, час входу та IP-адреса.

Зламали Telegram: що робити – покрокова інструкція

Увійдіть до програми Telegram і відкрийте меню Налаштувань. Знайдіть вкладку Активні сесії або Пристрої. У цьому вікні подивіться, на яких пристроях ще зараз запущено Телеграм з вашим обліковим записом. Якщо ви побачили підозріло активні сесії, виберіть Завершити всі інші сеанси. Відразу активуйте двофакторну автентифікацію в меню Налаштування. У вкладці Конфіденційність виберіть Двоетапна автентифікація та Код-пароль.

Якщо у вас вже немає доступу до пристрою для зміни налаштувань, можна заблокувати свою SIM-картку та відновити свій номер мобільного телефону на новій SIM-картці.

Ще один метод – створити нову сторінку у Телеграм. Тому для того, щоб не потрапляти в такі ситуації, зробіть двофакторну автентифікацію та не переходьте за підозрілими посиланнями (навіть якщо їх надіслав вам родич).