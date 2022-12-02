Якщо вдома зникли світло та звʼязок, можна переглянути улюблений фільм та перечекати блекаут. Утім, без хорошого інтернету та Wi-Fi стрічка буде завантажуватись дуже повільно.

Тож краще завчасно завантажувати фільми або серіали на свій ноутбук, щоб у години відключення світла не виникало таких проблем.

Факти ICTV зібрали список безпечних українських сайтів, де можна знайти та завантажити своє улюблене кіно.

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Де скачати фільм: список українських сайтів

Hurtom

Це один із найбільших BitTorrent серед українського сегмента.

Мова сайту – виключно українська. Основним задумом творців сайту було об’єднати українську культуру та обмін інформацією на одному майданчику без набридливої реклами.

Щоб почати завантажування, необхідно спочатку зареєструватися.

Після реєстрації увійдіть на свою сторінку. Після цього ви будете бачити під описом бажаного файлу табличку, у якій буде посилання Завантажити. Натискаєте та скачуєте фільм.

Мазепа Торент

Тут можна знайти улюблений серіал чи фільм та завантажити на свій пристрій за декілька кліків.

Як зазначається на сайті, Мазепа Торент не надає електронні версії фільмів та серіалів, а займається лише колекціонуванням та каталогізацією посилань, що надсилають та публікують на форумі їхні читачі.

Аби завантажити фільм:

Перейдіть за посиланням Зареєструйтесь на сайті. Оберіть фільм, який хочете завантажити. Під описом стрічки знайдіть та натисніть Завантажити безкоштовно.

JACOST.AT.UA

Сайт надає користувачам велику бібліотеку фільмів та серіалів на будь-який смак. Тут можна знайти як легендарні історичні стрічки, так і новинки зі світу кінематографа.

Скачування відбувається за лічені хвилини. Крім того, на JACOST.AT.UA можна завантажити одразу усі сезони серіалу чи всю серію фільмів. Наприклад, за один клік ви можете завантажити усі частини фільму Гаррі Поттер чи 10 сезонів серіалу Друзі.

Як завантажити торент:

Завантажте та встановіть програму uTorrent. Завантажте торент-файл потрібного вам фільму або серіалу з сайту. Відкрийте торент-файл за допомогою програми uTorrent і починайте завантаження. Після завантаження просто насолоджуйтеся переглядом.

Sweet.tv

Національний онлайн-кінотеатр, відомий кожному українцю.

Є мобільний додаток та сайт SWEET.TV, доступний на смартфонах, планшетах, телевізорах та ноутбуках. Перевагою сервісу є функція завантаження фільмів. Тобто, ви можете заздалегідь зберегти улюблені фільми та дивитися їх потім.

Запустити такий фільм можна будь-коли, навіть якщо доступ до інтернету взагалі відсутній.

Користуватися усіма функція SWEET.TV можна лише через передплату. Сервіс має три основні тарифи: