Власники iPhone часто можуть скаржитися на те, що смартфони погано заряджаються. Якщо так відбувається, слід приділити увагу кільком факторам. Важливо розуміти, що причин, чому не заряджається Айфон, може бути багато. Чому не заряджається iPhone – читайте в матеріалі.

Чому не заряджається iPhone: причини

недоліки кабелю або блоку живлення;

неоригінальна зарядка;

збій програмного забезпечення;

брудний роз’єм для зарядки;

поламаний акумулятор або мікросхема;

неробоча зарядка;

перепади напруги в мережі.

Чому не заряджається iPhone: способи вирішення

Придивіться до кабелю або блоку живлення. Якщо телефон не заряджайтеся, спершу спробуйте перевірити зарядку і блок живлення. Деталі можуть поламатися і перестати подавати електрику. Якщо так відбувається, то потрібно купити нову зарядку або замінити конкретний елемент, будь то кабель або блок живлення. Якщо телефон показує, що заряджається, але не вмикається, причиною цього може бути саме погана якість блоку або шнура. Підроблена зарядка. Працівники сервісних центрів часто говорять про те, що потрібно обов’язково користуватися виключно оригінальними зарядними пристроями. Підробка може не тільки погано заряджати телефон, а й нашкодити йому. Збій програмного забезпечення iPhone. Часто айфон не заряджається тоді, коли з ладу виходить програмне забезпечення. Тому спочатку перезавантажте телефон, а потім – почекайте. Забруднений роз’єм. Якщо ви не чистите час від часу роз’єм для зарядки, він може забиватися і не заряджати пристрій. Почистьте деталь, а потім поставте на підзарядку. Робити це потрібно максимально акуратно. Зламаний акумулятор або мікросхема. Якщо ці деталі зламалися, то потрібно звертатися в сервісний центр. Заряджати телефон потрібно від розетки, а не від ноутбука. Адже якщо він заряджається при використанні роз’єму ноутбука, то відсутня належна напруга.

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