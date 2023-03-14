2023-й – рік премʼєр не тільки в кіноіднустрії, а й на платформах відеоігор.
Український розробник GSC Game World планує випустити довгоочікуваний реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Про основні подробиці розповідають Факти ICTV.
Дата релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Українська студія GSC Game World планувала випустити гру в грудні 2022 року. Пізніше проєкт відклали до 2023-го через повномасштабне вторгнення. Проте чіткої інформації про дату виходу не давали.
Офіційний акаунт церемонії нагородження The Game Awards вніс Stalker 2 до переліку проєктів для Xbox, які мають вийти до кінця червня 2023-го. Тому, ймовірно, гру доведеться чекати не довше, ніж кілька місяців.
Також, ходили чутки, щодо релізу в 2024 або 2025 роках. GSC назвали ці заяви абсурдними, а згодом випустили трейлер, яким підтвердили реліз сиквелу в 2023 році.
Системні вимоги Stalker 2
Рекомендовано
- ОС: Windows 10
- Процесор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
- Оперативна пам’ять: 16 GB ОП
- Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB
- Місце на диску: 150 GB доступного місця
- Додаткові примітки: SSD
S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля – основні подробиці
- Це постапокаліптичний шутер від першої особи, що поєднує імпресивний і горор-симулятори.
- Дії сиквелу розгортаються в Україні, а саме – в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.
- Гра безпосередньо залежатиме від дій гравця. Stalker 2 можна проходити різними способами, що приведуть до різних кінцівок.
- Сюжет Stalker 2 незалежний від інших ігор цієї серії, тому гравцям необовʼязково грати попередні частини.
- Stalker 2 володітиме вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі зможуть взаємодіяти між собою без участі гравця.