2023-й – рік премʼєр не тільки в кіноіднустрії, а й на платформах відеоігор.

Український розробник GSC Game World планує випустити довгоочікуваний реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Про основні подробиці розповідають Факти ICTV.

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Дата релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Українська студія GSC Game World планувала випустити гру в грудні 2022 року. Пізніше проєкт відклали до 2023-го через повномасштабне вторгнення. Проте чіткої інформації про дату виходу не давали.

Офіційний акаунт церемонії нагородження The Game Awards вніс Stalker 2 до переліку проєктів для Xbox, які мають вийти до кінця червня 2023-го. Тому, ймовірно, гру доведеться чекати не довше, ніж кілька місяців.

Також, ходили чутки, щодо релізу в 2024 або 2025 роках. GSC назвали ці заяви абсурдними, а згодом випустили трейлер, яким підтвердили реліз сиквелу в 2023 році.

Системні вимоги Stalker 2

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ОС: Windows 10

Процесор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Оперативна пам’ять: 16 GB ОП

Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Місце на диску: 150 GB доступного місця

Додаткові примітки: SSD

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля – основні подробиці