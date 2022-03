У російсько-українській війні за мир в Україні виступають не лише цивілізовані країни, всесвітньо відомі люди та популярні бренди, а й угрупування Anonymous, яке стало на наш бік і веде війну проти РФ на кіберфронті.

Хакери Anonymous намагаються донести до росіян правду, тому зламують державні сайти РФ і показують, що ж відбувається насправді.

Хто такі Anonymous

Anonymous – сучасна міжнародна мережа активістів та хактивістів, окремі вузли якої слабко пов’язані між собою. Їхнє перше угруповання з’явилося в 2003 році. Вважається, що між собою учасники здебільшого не знайомі, також вони залишаються анонімами і для широкого загалу.

Хакери Anonymous виступають проти цензури в інтернеті, переслідування та нагляду. На знак протесту вони зламують різні важливі державні сайти.

Одним із символом Anonymous вважається маска Гая Фокса, яка не лише символізує протест, а й нагадує про боротьбу з репресивним урядом.

Деякі аналітики називають Anonymous – цифровими Робін Гудами, а критики – анархічними кібер-партизанами.

Один із представників цього угруповання пояснив свою точку зору та філософію руху газеті The Guardian.

– Ми проти корпорацій та урядів, які втручаються в інтернет. Ми вважаємо, що інтернет має бути відкритим та вільним для всіх. Ми не забуваємо, ми не прощаємо, ім’я нам — легіон!

Також є девіз Anonymous, який популярний в інтернеті – Ми – Anonymous. Ми – Легіон. Ми не прощаємо. Ми не забуваємо. Чекайте на нас.

Як Anonymous допомагають Україні

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Anonymous оголосила кібервійну уряду РФ на своїй сторінці в Twitter.

26 лютого угруповання різко звернулося до президента РФ Володимира Путіна, сказавши, що підготували операцію спеціально для нього.

Тоді ж Anonymous зламали російські телеканали та запустили вірш мультиартиста Дмитра Монатика про війну в Україні.

Вірш Монатик присвятив трагічним подіям в Україні через напад Кремля. Він звернувся до російських артистів і закликав їх не мовчати, а також супроводив свою поезію щемливим відеороликом, в якому показано російську техніку на вулицях українських міст.

Вночі, 27 лютого, хакери Anonymous атакували сайт уряду Чечні.

Вже 28 лютого вони поклали на лопатки сайти росЗМІ, в яких вивели графіку зі смертями росіян, а також прикріплене повідомлення із закликом зупинити війну.

Зламали Anonymous і Центр управління російської космічної агенції Роскосмос, повідомивши, що РФ не контролює своїх супутників-шпигунів.

JUST IN: Hacking group ‘NB65’, affiliated with #Anonymous has shut down the Control Center of the Russian Space Agency ‘Roscosmos’. #Russia has no more control over their own Spy-Satelites. #OpRussia#OpKremlin #FreeUkraine #FckPutin pic.twitter.com/1iZBDN48rw — Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) March 1, 2022

На початку березня стало відомо, що угруповання створює програму, яка випадково генерує номери мобільних телефонів громадян Росії. Після цього можна дзвонити їм та розповідати правду про агресивні дії російських військових.

21 березня Anonymous дали 48 годин компаніям, які ще не пішли з ринку РФ, зробити це. Попередивши, що інакше вони опиняться під їхньою мішенню.

Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes to the budget of the Kremlin’s criminal regime: Pull out of Russia! We give you 48 hours to reflect and withdraw from Russia or else you will be under our target! #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/7HO9UzeBoc — Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) March 20, 2022

Які подальші дії Anonymous – невідомо, проте зрозуміло одне – хакери за справедливість. Вони всіляко намагаються донести правду жителям РФ і закликають Путіна припинити війну через яку страждають українські міста, мирні жителі та навіть діти.