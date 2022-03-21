У Росії офіційно заборонили Facebook та Instagram. Так, на думку місцевої влади, у цих соцмережах ведеться екстремістська діяльність.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відомо, що таке рішення ухвалив Тверський суд Москви. У Генеральній прокуратурі Москви заявили, що екстремістська діяльність цих соцмереж несе небезпеку як окремим людям, так і цілому суспільству. Влада РФ вважає, що послуги порушують свою ж політику, дозволяючи заклики до вбивств російських військових.

Нагадаємо, що на початку березня компанія Meta під керівництвом Марка Цукерберга дозволила користувачам Facebook та Instagram закликати до насильства щодо російських солдатів. Це не порушує політику сервісів у контексті вторгнення до нашої країни 24 лютого – початку широкомасштабної війни Росії проти України.

Відомо, що жителі РФ також залишилися без одного із найпопулярніших розважальних сервісів – TikTok. 6 березня представники компанії призупинили роботу соцмережі на території країни-агресора.

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Навіть розробники застосунків самі залишають ринок Росії – з 24 лютого з магазину App Store видалили понад 7 тис. програм для iPhone та іншої продукції Apple. З торгового майданчика зникли популярні ігри та сервіси, якими користуються мільйони людей щодня.