В российско-украинской войне за мир в Украине выступают не только цивилизованные страны, всемирно известные люди и популярные бренды, но и группа Anonymous, которая стала на нашу сторону и ведет войну против РФ на киберфронте.
Хакеры Anonymous пытаются донести до жителей России правду, поэтому взламывают государственные сайты РФ и показывают, что же происходит на самом деле.
Кто такие Anonymous
Anonymous — современная международная сеть активистов и хактивистов, отдельные узлы которой слабо связаны между собой. Их первая группировка появилась в 2003 году. Считается, что между собой участники в большинстве случаев не знакомы, также они остаются анонимами и для широкой общественности.
Хакеры Anonymous выступают против цензуры в интернете, преследования и надзора. В знак протеста они взламывают различные государственные важные сайты.
Одним из символом Anonymous считается маска Гая Фокса, которая не только символизирует протест, но и является напоминанием о борьбе с репрессивным правительством.
Некоторые аналитики называют Anonymous — цифровыми Робин Гудами, а критики — анархическими кибер-партизанами.
Один из представителей этой группировки объяснил свою точку зрения и философию движения газете The Guardian.
— Мы против корпораций и правительств, которые вмешиваются в интернет. Мы считаем, что интернет должен быть открытым и свободным для всех. Мы не забываем, мы не прощаем, имя нам — легион!
Также есть девиз Anonymous, который популярен в интернете — Мы — Anonymous . Мы — Легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас.
Как Anonymous помогают Украине
После полномасштабного вторжения России в Украину Anonymous объявила кибервойну правительству РФ на своей странице в Twitter.
26 февраля группировка резко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину сказав, что подготовили операцию специально для него.
Тогда же Anonymous взломали российские телеканалы и запустили стих мультиартиста Дмитрия Монатика о войне в Украине.
JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc
— Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) February 26, 2022
Стихотворение Монатик посвятил трагическим событиям в Украине из-за нападения Кремля. Он обратился к русским артистам и призвал их не молчать, а также сопроводил свою поэзию щемящим видеороликом, в котором показана российская техника на улицах украинских городов.
Ночью, 27 февраля, хакеры Anonymous атаковали сайт правительства Чечни.
Уже 28 февраля они положили на лопатки сайты росСМИ, в которых вывели графику со смертями россиян, а также прикрепленным сообщением с призывом остановить войну.
Взломали Anonymous и Центр управления российского космического агентства Роскосмос, сообщив, что РФ не контролирует свои спутники-шпионы.
JUST IN: Hacking group ‘NB65’, affiliated with #Anonymous has shut down the Control Center of the Russian Space Agency ‘Roscosmos’. #Russia has no more control over their own Spy-Satelites. #OpRussia#OpKremlin #FreeUkraine #FckPutin pic.twitter.com/1iZBDN48rw
— Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) March 1, 2022
В начале марта стало известно, что группировка создает программу, которая случайно генерирует номера мобильных телефонов граждан России. После этого можно звонить им и рассказывать правду об агрессивных действиях российских военных.
21 марта Anonymous дали 48 часов компаниям, которые еще не ушли с рынка РФ, сделать это. Предупредив, что в противном случае они окажутся под их мишенью.
Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes to the budget of the Kremlin’s criminal regime: Pull out of Russia! We give you 48 hours to reflect and withdraw from Russia or else you will be under our target! #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/7HO9UzeBoc
— Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) March 20, 2022
Какие дальнейшие действия Anonymous — неизвестно, однако понятно одно — хакеры за справедливость. Они всячески пытаются донести правду жителям РФ и призывают Путина прекратить войну из-за которой страдают украинские города, мирные жители и даже дети.