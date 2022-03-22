В российско-украинской войне за мир в Украине выступают не только цивилизованные страны, всемирно известные люди и популярные бренды, но и группа Anonymous, которая стала на нашу сторону и ведет войну против РФ на киберфронте.

Хакеры Anonymous пытаются донести до жителей России правду, поэтому взламывают государственные сайты РФ и показывают, что же происходит на самом деле.

Кто такие Anonymous

Anonymous — современная международная сеть активистов и хактивистов, отдельные узлы которой слабо связаны между собой. Их первая группировка появилась в 2003 году. Считается, что между собой участники в большинстве случаев не знакомы, также они остаются анонимами и для широкой общественности.

Хакеры Anonymous выступают против цензуры в интернете, преследования и надзора. В знак протеста они взламывают различные государственные важные сайты.

Одним из символом Anonymous считается маска Гая Фокса, которая не только символизирует протест, но и является напоминанием о борьбе с репрессивным правительством.

Некоторые аналитики называют Anonymous — цифровыми Робин Гудами, а критики — анархическими кибер-партизанами.

Один из представителей этой группировки объяснил свою точку зрения и философию движения газете The Guardian.

— Мы против корпораций и правительств, которые вмешиваются в интернет. Мы считаем, что интернет должен быть открытым и свободным для всех. Мы не забываем, мы не прощаем, имя нам — легион!

Также есть девиз Anonymous, который популярен в интернете — Мы — Anonymous . Мы — Легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас.

Как Anonymous помогают Украине

После полномасштабного вторжения России в Украину Anonymous объявила кибервойну правительству РФ на своей странице в Twitter.

26 февраля группировка резко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину сказав, что подготовили операцию специально для него.

Тогда же Anonymous взломали российские телеканалы и запустили стих мультиартиста Дмитрия Монатика о войне в Украине.

Стихотворение Монатик посвятил трагическим событиям в Украине из-за нападения Кремля. Он обратился к русским артистам и призвал их не молчать, а также сопроводил свою поэзию щемящим видеороликом, в котором показана российская техника на улицах украинских городов.

Ночью, 27 февраля, хакеры Anonymous атаковали сайт правительства Чечни.

Уже 28 февраля они положили на лопатки сайты росСМИ, в которых вывели графику со смертями россиян, а также прикрепленным сообщением с призывом остановить войну.

Взломали Anonymous и Центр управления российского космического агентства Роскосмос, сообщив, что РФ не контролирует свои спутники-шпионы.

JUST IN: Hacking group ‘NB65’, affiliated with #Anonymous has shut down the Control Center of the Russian Space Agency ‘Roscosmos’. #Russia has no more control over their own Spy-Satelites. #OpRussia#OpKremlin #FreeUkraine #FckPutin pic.twitter.com/1iZBDN48rw — Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) March 1, 2022

В начале марта стало известно, что группировка создает программу, которая случайно генерирует номера мобильных телефонов граждан России. После этого можно звонить им и рассказывать правду об агрессивных действиях российских военных.

21 марта Anonymous дали 48 часов компаниям, которые еще не ушли с рынка РФ, сделать это. Предупредив, что в противном случае они окажутся под их мишенью.