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Хакери поклали на лопатки сайти росЗМІ – тепер там графіка зі смертями росіян

28 Лютого 2022, 13:44
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Хакери поклали на лопатки сайти росЗМІ – тепер там графіка зі смертями росіян

Сайти російських ЗМІ атакували хакери. Не працюють такі сайти як:

  • ТАСС – велике інформаційне агентство РФ;
  • Коммерсант;
  • Forbes – франшиза відомого у світі журналу;
  • Вести;
  • Buro;
  • Лента.ру;
  • Peopletalk;
  • РБК;
  • Фонтанка.

Тепер під час заходу на сайти з’являється повідомлення, яке закликає припинити військові дії в Україні. Також на сайтах розміщено графіку, на якій кількість загиблих російських солдатів в Україні.

Заслуги вдалої атаки хакерів відразу приписали угрупованню Anonymous, яке стало на бік України й оголосило кібервійну президенту країни-окупанта Володимиру Путіну.

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Теги
Anonymous , Війна в Україні
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