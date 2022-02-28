Сайти російських ЗМІ атакували хакери. Не працюють такі сайти як:

ТАСС – велике інформаційне агентство РФ;

Коммерсант;

Forbes – франшиза відомого у світі журналу;

Вести;

Buro;

Лента.ру;

Peopletalk;

РБК;

Фонтанка.

Тепер під час заходу на сайти з’являється повідомлення, яке закликає припинити військові дії в Україні. Також на сайтах розміщено графіку, на якій кількість загиблих російських солдатів в Україні.

Заслуги вдалої атаки хакерів відразу приписали угрупованню Anonymous, яке стало на бік України й оголосило кібервійну президенту країни-окупанта Володимиру Путіну.