Сайти російських ЗМІ атакували хакери. Не працюють такі сайти як:
- ТАСС – велике інформаційне агентство РФ;
- Коммерсант;
- Forbes – франшиза відомого у світі журналу;
- Вести;
- Buro;
- Лента.ру;
- Peopletalk;
- РБК;
- Фонтанка.
Тепер під час заходу на сайти з’являється повідомлення, яке закликає припинити військові дії в Україні. Також на сайтах розміщено графіку, на якій кількість загиблих російських солдатів в Україні.
Заслуги вдалої атаки хакерів відразу приписали угрупованню Anonymous, яке стало на бік України й оголосило кібервійну президенту країни-окупанта Володимиру Путіну.