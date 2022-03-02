Група хакерів від Anonymous зламала Центр управління російської космічної агенції Роскосмос.

Тепер Росія більше не контролює своїх власних супутників-шпигунів. Про це повідомили в Twitter Anonymous TV.

JUST IN: Hacking group ‘NB65’, affiliated with #Anonymous has shut down the Control Center of the Russian Space Agency ‘Roscosmos’. #Russia has no more control over their own Spy-Satelites. #OpRussia#OpKremlin #FreeUkraine #FckPutin pic.twitter.com/1iZBDN48rw — Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) March 1, 2022

Раніше, 28 лютого, хакери атакували сайти російських ЗМІ. Під час відвідування їхніх сайтів з’являлося повідомлення, яке закликає припинити воєнні дії.

До цього Anonymous атакували сайт уряду Чечні.

Anonymous – це міжнародна анонімна група хакерів.

24 лютого Росія напала на Україну і розпочала повномасштабну війну. Після початку повномасштабного вторгнення угруповання хакерів стало на нашу сторону. Вони всіляко намагаються достукатися до росіян та закликають зупинити війну.