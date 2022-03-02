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Хакери “поклали” Роскосмос: зв’язку з супутниками-шпигунами немає

2 Березня 2022, 08:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Хакеры
Джерело: Depositphotos

Група хакерів від Anonymous зламала Центр управління російської космічної агенції Роскосмос.

Тепер Росія більше не контролює своїх власних супутників-шпигунів. Про це повідомили в Twitter Anonymous TV.

Раніше, 28 лютого, хакери атакували сайти російських ЗМІ. Під час відвідування їхніх сайтів з’являлося повідомлення, яке закликає припинити воєнні дії.

До цього Anonymous атакували сайт уряду Чечні.

Anonymous – це міжнародна анонімна група хакерів.

24 лютого Росія напала на Україну і розпочала повномасштабну війну. Після початку повномасштабного вторгнення угруповання хакерів стало на нашу сторону. Вони всіляко намагаються достукатися до росіян та закликають зупинити війну.

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Теги
Anonymous , Війна в Україні , Роскосмос
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