Хакери Anonymous зламали російські телеканали і запустили вірш Монатика про війну

Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала російські державні телеканали і запустила в ефір вірш українського співака Дмитра Монатика.
У вірші артиста йдеться про масштабну війну на території нашої країни внаслідок вторгнення Росії.
– Anonymous зламали російські державні телеканали, щоб транслювати правду про те, що відбувається в Україні, – підписали допис Anonymous.
JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc
— Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) February 26, 2022
Варто зазначити, що Монатик написав вірш, який присвятив трагічним подіям в Україні через напад Кремля. У поезії він звернувся до російських артистів та закликав їх не мовчати.
Артист супроводив свій вірш щемким відеороликом, у якому показано російську техніку на вулицях українських міст, руйнування та сльози українців.
Раніше Anonymous оголосили війну владі РФ і особисто президенту Володимиру Путіну. Вони зламали сайт МіноборониРФ, сайт Кремля, а також сайт російського пропагандистського ресурсу RT.