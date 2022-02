Хакери Anonymous зламали російські телеканали і запустили вірш Монатика про війну

Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала російські державні телеканали і запустила в ефір вірш українського співака Дмитра Монатика.

У вірші артиста йдеться про масштабну війну на території нашої країни внаслідок вторгнення Росії.

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc

— Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) February 26, 2022