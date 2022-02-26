Хакери Anonymous зламали російські телеканали і запустили вірш Монатика про війну

Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала російські державні телеканали і запустила в ефір вірш українського співака Дмитра Монатика.

У вірші артиста йдеться про масштабну війну на території нашої країни внаслідок вторгнення Росії.

– Anonymous зламали російські державні телеканали, щоб транслювати правду про те, що відбувається в Україні, – підписали допис Anonymous.

Варто зазначити, що Монатик написав вірш, який присвятив трагічним подіям в Україні через напад Кремля. У поезії він звернувся до російських артистів та закликав їх не мовчати.

Артист супроводив свій вірш щемким відеороликом, у якому показано російську техніку на вулицях українських міст, руйнування та сльози українців.

Раніше Anonymous оголосили війну владі РФ і особисто президенту Володимиру Путіну. Вони зламали сайт МіноборониРФ, сайт Кремля, а також сайт російського пропагандистського ресурсу RT.