DarkNet виставив на продаж дані 1,5 млрд користувачів Facebook – соцмережі

У DarkNet продають особисті дані близько 1,5 млрд користувачів Facebook після масштабного збою у соцмережі. Зокрема, відомості містять імена, електронні адреси, телефонні номери, локації.

Така непідтверджена інформація з’явилася на просторах інтернету 4 жовтня.

За неофіційними даними, на забороненому сайті розмістили оголошення, де сказано, що відомості були вкрадені в 2021 році і містять електронні адреси та телефонні номери користувачів.

Один із Telegram-каналів показав скрін, де видно, що оголошення опубліковане 22 вересня. Продавець пропонує потенційним покупцям так званий тестер із даних на 20 користувачів.

Водночас офіційно цю інформацію наразі не підтвердили. Однак якщо ж її таки підтвердять, це буде найбільша атака на мережу з усіх відомих.

Масштабні збої в соцмережах

У роботі Facebook, WhatsApp і Instagram стався масштабний збій у понеділок, 4 жовтня. Проблеми спостерігаються як з доступом до застосунків, так і до десктопних версій.

Серед тих, хто скаржився на збій, були користувачі з України, США, Великої Британії, Канади, Нідерландів, Італії, Франції та інші.

Представники соцмереж у мікроблозі Twitter пояснили, що працюють над усуненням проблем у роботі своїх продуктів. Також вони вибачились за завдані незручності.

За даними Forbes Real-Time, засновник Facebook Марк Цукерберг за чотири години масового збою у компанії втратив близько $6,4 млрд та опустився на 6-те місце в рейтингу найбагатших людей світу.

Водночас співробітники компанії Facebook кажуть, що не можуть увійти в офіс, щоб вирішити проблему збоїв, так як у них не працюють електронні перепустки.

Тим часом представники іноземних ЗМІ Брайан Кребс та Райан Мак повідомляють, що записи DNS, які вказують системам, як знайти Facebook або Instagram, були вилучені із глобальних таблиць маршрутизації ще вранці цього ж дня.