Facebook звинуватили в поширенні контенту, який провокує ненависть. Колишня співробітниця компанії Френсіс Хауген розповіла, як компанія отримує прибуток, жертвуючи безпекою та інтересами суспільства і користувачів.

Дівчина працювала в Facebook з 2019 року, і протягом всієї роботи таємно копіювала сотні сторінок внутрішніх розслідувань. У цих даних йшлося про вплив контенту на людей. Корпорація також планувала залучати дітей, щоб збільшити кількість користувачів.

За словами дівчини, дії корпорації негативно впливали на користувачів, але компанію завжди цікавив прибуток.

– У Facebook я знову і знову стикалася з конфліктом інтересів між тим, що добре для суспільства, і тим, що добре для Facebook. Компанія завжди надавала перевагу заробітку грошей, – заявила Хауген.

Колишня співробітниця Facebook додала, що соцмережа спеціально публікує величезну кількість контенту, який змушує користувачів відчувати ненависть і гнів — ці почуття завжди притягували інтерес. Таким способом компанія утримує користувачів всередині сервісу.

Нагадаємо, що Facebook вже відповів на звинувачення WSJ про негативний вплив Instagram на юних користувачів. Віце-президент компанії Пратіті Райчоудхурі заявила, що Instagram “не токсичний для підлітків”. На думку соцмережі, дослідження журналістів не відповідають дійсності.