Бояться витоку: влада США вимагає від українця Полякова продати частку в Firefly Aerospace

Уряд США вимагає, щоб український бізнесмен Макс Поляков продав свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace Inc. Причиною стало те, що влада боїться за національну безпеку.

Firefly – приватний виробник ракет, який базується у штаті Техас. Компанія протягом кількох років користувалася підтримкою Полякова.

Представники уряду та авіакосмічної галузі виступили проти контролю Полякова над компанією на тлі побоювань, що цінні технології можуть потрапити до України, Росії чи інших країн.

Хоча Поляков вклав понад 200 млн у компанію і врятував її від банкрутства. Український підприємець погодився піти з правління компанії та з повсякденної діяльності Firefly наприкінці 2020 року. Він зробив це, щоб компанія могла отримувати урядові та військові контракти.

Однак наприкінці листопада Поляков отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS), в якому висловлювалися побоювання з приводу національної безпеки і потрібно, щоб підприємець та його інвестиційна компанія Noosphere Venture Partners продали приблизно 50% акцій Firefly.

За словами його представників, Поляков погодився з цією вимогою, заявивши, що його володіння Firefly не загрожує національній безпеці.

Що відомо про Макса Полякова

Макс Поляков здобув освіту акушера-гінеколога. Проте свій статок він заробив на розробці програмного забезпечення для бізнесу, інтернет-іграх, сайтах знайомств та маркетингу.

У 2017 році Поялков урятував Firefly від банкрутства та вклав у компанію гроші, щоб оживити її. У вересні Firefly здійснила перший запуск ракети з бази космічних сил Ванденберг у Південній Каліфорнії. Ракета не вийшла на орбіту, але показала хороші результати під час першого запуску.