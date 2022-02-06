7 лютого 2022 року припадає на понеділок. Які свята відзначають 7 лютого, а також про прикмети, заборони та іменини в цей день – читайте далі у матеріалі.

Церковні свята 7 лютого 2022 року

За церковним календарем віряни вшановують святителя Григорія Богослова, що жив у III столітті та був одним із прабатьків християнства. Також Григорія називали вселенським учителем, бо мав дар проникати думкою в найглибші таємниці віри та роз’яснювати її істини дуже точно.

У народі його називали Григорієм-Зимовказником, бо саме за погодою 7 лютого передбачали, якою буде зима наступного року.

Іменини

7 лютого іменини відзначають Григорій, Мойсей, Борис, Філіп, Олександр та Віталій.

Прикмети на 7 лютого:

Сніг випав на Григорія – наступна зима прийде не скоро;

Сильний снігопад – до ранньої осені;

Синиці весело щебечуть – до сильних морозів;

Яка погода до обіду 7 лютого, таким буде грудень, а також січень наступного року;

За погодою після обіду прогнозували, яким буде лютий наступного року.

Що не можна робити 7 лютого:

Обрізати нігті, стригти волосся і плюватися;

Виходити з дому без особливої потреби;

Не можна важко працювати.

Свята в Україні

В Україні 7 лютого відзначають День масажиста. Мета цього свята – відзначити і вшанувати тисячі людей, які присвячують своє життя нелегкій та корисній праці, допомагають дбати про своє здоров’я тим, хто цього потребує. Також свято покликано об’єднувати фахівців різних напрямів в масажному мистецтві.

Міжнародні свята

День народження вогнегасника.Перший вогнегасник був запатентований 7 лютого 1863 року в Сполучених Штатах Америки, а саме в штаті Вірджинія. Тоді протипожежний засіб був схожий на звичайну пляшку, але з часом вогнегасник став основним первинним засобом гасіння пожежі.

Національні свята

День Конституції в Мексиці

День герба Республіки Татарстан

День онуків в Онтаріо, Канада

День святого Мела в Ірландії

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