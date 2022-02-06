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День масажиста: яке свято 7 лютого, іменини та заборони

6 Лютого 2022, 08:28
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
День масажиста: яке свято 7 лютого, іменини та заборони
Джерело: Depositphotos

7 лютого 2022 року припадає на понеділок. Які свята відзначають 7 лютого, а також про прикмети, заборони та іменини в цей день – читайте далі у матеріалі.

Церковні свята 7 лютого 2022 року

За церковним календарем віряни вшановують святителя Григорія Богослова, що жив у III столітті та був одним із прабатьків християнства. Також Григорія називали вселенським учителем, бо мав дар проникати думкою в найглибші таємниці віри та роз’яснювати її істини дуже точно.

У народі його називали Григорієм-Зимовказником, бо саме за погодою 7 лютого передбачали, якою буде зима наступного року.

Іменини

7 лютого іменини відзначають Григорій, Мойсей, Борис, Філіп, Олександр та Віталій.

Прикмети на 7 лютого:

  • Сніг випав на Григорія – наступна зима прийде не скоро;
  • Сильний снігопад – до ранньої осені;
  • Синиці весело щебечуть – до сильних морозів;
  • Яка погода до обіду 7 лютого, таким буде грудень, а також січень наступного року;
  • За погодою після обіду прогнозували, яким буде лютий наступного року.

Що не можна робити 7 лютого:

  • Обрізати нігті, стригти волосся і плюватися;
  • Виходити з дому без особливої потреби;
  • Не можна важко працювати.

Свята в Україні

В Україні 7 лютого відзначають День масажиста. Мета цього свята – відзначити і вшанувати тисячі людей, які присвячують своє життя нелегкій та корисній праці, допомагають дбати про своє здоров’я тим, хто цього потребує. Також свято покликано об’єднувати фахівців різних напрямів в масажному мистецтві.

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Міжнародні свята

  • День народження вогнегасника.Перший вогнегасник був запатентований 7 лютого 1863 року в Сполучених Штатах Америки, а саме в штаті Вірджинія. Тоді протипожежний засіб був схожий на звичайну пляшку, але з часом вогнегасник став основним первинним засобом гасіння пожежі.

Національні свята

  • День Конституції в Мексиці
  • День герба Республіки Татарстан
  • День онуків в Онтаріо, Канада
  • День святого Мела в Ірландії

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Календар , прикмети , Свято
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