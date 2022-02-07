Традиційно 7 лютого в Україні відзначають день ангела Віталія. Це ім’я має стародавнє римське походження і перекладається як життєвий, життєздатний,

Сьогодні варто привітати всіх знайомих чоловіків із цим іменем. З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках та СМС з днем ангела Віталія.

Привітання з днем ангела Віталія у листівках

Привітання з днем ангела Віталія в СМС

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В день ангела Віталію я хочу побажати:

Щоб у житті твоїм було побільше свята,

Щоб щастя й перемоги вели у майбуття,

Щоб вдача і здоров’я були усе життя.

Хай Святий Віталій піклується про тебе,

Завжди оберігає й дивиться із неба.

***

Хай у день твого святого,

Ангел сил надасть до всього,

Щоб життя вирувало у міру,

Щоб завжди вистачало тобі віри,

Щастя від сьогодні і надалі,

Зичим ми тобі, Віталій,

Хапай удачу без вагання!

Приймай же наші привітання!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Віті іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лише одного!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Віталій,

Прийми привітання!

Значення імені Віталій

З раннього дитинства Віталій старанний, сором’язливий, слухняний і ласкавий. Його часто називають “маминим синочком”, оскільки він не любить відриватися від матері, беззаперечно виконує всі її доручення.

За м’яким характером Віталія ховається сильна особистість. Це дає йому можливість бути лідером серед однолітків. Зазвичай власник цього імені обожнює бути в гущі подій, часто стає організатором різних витівок.

З дитинства Віталій дуже пунктуальний і виконавчий, але може бути запальним, особливо, якщо хтось не підтримує його точку зору. Власник цього імені доброзичливий і добродушний, не здатний заподіяти іншій людині шкоду.