День ангела Григорія: привітання в листівках і СМС

День ангела 28 листопада відзначають Григорії.

Православні християни сьогодні вшановують пам’ять Гурія, Самона та Авіа. 28 листопада у народі називали Гур’єв день.

Здавна саме цього дня ходили у лазню – тоді весь наступний рік був здоровим. Принаймні, так вважали.

Швидше за все у вашому оточенні є власники цього імені, оскільки воно доволі популярне. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Григорія у листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Григорія у листівках

Привітання з днем ангела Григорія у СМС

***

Григорій – ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Хай Григорію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Григорія,

Прийми привітання!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у вашу вдачу!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі.

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту.

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

Значення імені Григорій

Ім’я Григорій походить від давньогрецького слова грігорео, що означає не спати, бути пильним. Таким чином, ім’я Григорій означає пильний. Виникло ім’я за часів поширення християнства. Ім’ям Григорій часто називали хлопчиків в релігійних сім’ях.

Сьогодні починається Різдвяний піст завдовжки 40 днів. У цей час заборонено вживання м’ясних та молочних страв, а також риби.

Що не можна робити на Гурія?