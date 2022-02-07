8 февраля 2022 года приходится на вторник. Факты ICTV рассказывают, какие праздники отмечают 8 февраля, у кого именины в этот день, а также приметы и запреты.
Церковный праздник 8 февраля
8 февраля чтят память святого Федора Студита — греческого общественного деятеля и монаха, которого впоследствии церковнослужители причислили к лику святых.
Считалось, что сегодня покойные тоскуют по своим родным и ходят по земле. Также в этот день принято молиться Феодору, если вас беспокоят боли в желудке и болезни груди.
Именины 8 февраля
Именины 8 февраля празднуют Аркадий, Давид, Иван, Иосиф, Мария, Петр, Семен и Федор.
Приметы на 8 февраля
- Если на улице слабый ветер и солнечно — весна будет теплой и наступит рано.
- Чтобы отпугнуть злых духов, нужно повесить пучок рябины или крапивы у двери.
- 8 февраля в древности гадали на погоду. Рассыпали горсть гороха на блюдце и слушали: если он звонко ударился, то скоро наступят морозы. Если звук глухой, пойдет снег.
Что нельзя делать 8 февраля
- В этот день не стоит ссориться. Если есть неприязненные отношения с соседями, сегодня замечательное время, чтобы это исправить.
- Сегодня можно легко получить сглаз, поэтому лучше не выходите из дома без оберега.
Международные праздники
- День безопасного Интернета. Этот праздник ввели сети Insafe и INHOPE при поддержке Европейской комиссии для продвижения безопасного и положительного использования цифровых технологий, особенно детьми и молодежью.
Национальные праздники
- День инженера в Люксембурге
- День Прешерна и День словенской культуры
- День службы исполнения наказаний в Польше
- День электронного ящика (отмечают с 2012 года)
- День замороженного йогурта в США
- День оперы
- День воздушных змеев
- День предложений в Индии