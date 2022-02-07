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День безопасного интернета: какой праздник 8 февраля

7 февраля 2022, 09:02
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
календарь февраль 2022
Источник: Depositphotos

8 февраля 2022 года приходится на вторник. Факты ICTV рассказывают, какие праздники отмечают 8 февраля, у кого именины в этот день, а также приметы и запреты.

Церковный праздник 8 февраля

8 февраля чтят память святого Федора Студита — греческого общественного деятеля и монаха, которого впоследствии церковнослужители причислили к лику святых.

Считалось, что сегодня покойные тоскуют по своим родным и ходят по земле. Также в этот день принято молиться Феодору, если вас беспокоят боли в желудке и болезни груди.

Именины 8 февраля

Именины 8 февраля празднуют Аркадий, Давид, Иван, Иосиф, Мария, Петр, Семен и Федор.

Приметы на 8 февраля

  • Если на улице слабый ветер и солнечно — весна будет теплой и наступит рано.
  • Чтобы отпугнуть злых духов, нужно повесить пучок рябины или крапивы у двери.
  • 8 февраля в древности гадали на погоду. Рассыпали горсть гороха на блюдце и слушали: если он звонко ударился, то скоро наступят морозы. Если звук глухой, пойдет снег.
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Что нельзя делать 8 февраля

  • В этот день не стоит ссориться. Если есть неприязненные отношения с соседями, сегодня замечательное время, чтобы это исправить.
  • Сегодня можно легко получить сглаз, поэтому лучше не выходите из дома без оберега.

Международные праздники

  • День безопасного Интернета. Этот праздник ввели сети Insafe и INHOPE при поддержке Европейской комиссии для продвижения безопасного и положительного использования цифровых технологий, особенно детьми и молодежью.

Национальные праздники

  • День инженера в Люксембурге
  • День Прешерна и День словенской культуры
  • День службы исполнения наказаний в Польше
  • День электронного ящика (отмечают с 2012 года)
  • День замороженного йогурта в США
  • День оперы
  • День воздушных змеев
  • День предложений в Индии

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