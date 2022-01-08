У лютому 2022 року українці відзначать багато державних та православних свят.

Перша половина лютого принесе величезну кількість професійних свят — від Дня стоматолога до Дня бармена.

Традиційно, 14 лютого стане особливим для всіх закоханих – День святого Валентина нагадає, що треба балувати свою другу половинку.

Наприкінці місяця розпочнеться масляний тиждень – з 28 лютого по 6 березня.

Приводом для святкування стане Міжнародний день рідної мови, а також Всесвітній день соціальної справедливості.

Вже 20 лютого в Україні вшановуватимуть пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Календар свят на лютий 2022 — список

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;

6 лютого – Міжнародний день бармена;

8 лютого – День безпечного Інтернету;

9 лютого – Міжнародний день стоматолога;

11 лютого – Всесвітній день хворого;

14 лютого – День святого Валентина, День комп’ютерника;

15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє;

17 лютого – День спонтанного прояву доброти;

20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості, День Героїв Небесної Сотні;

21 лютого – Міжнародний день рідної мови;

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів;

28 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

28 лютого – 6 березня – Масляна.

Церковний календар на лютий 2022 року містить свята та важливі події для вірян. Яких святих вшановуватимуть в останній місяць зими — читайте на Фактах ICTV.