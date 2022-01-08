У лютому 2022 року українці відзначать багато державних та православних свят.
Перша половина лютого принесе величезну кількість професійних свят — від Дня стоматолога до Дня бармена.
Традиційно, 14 лютого стане особливим для всіх закоханих – День святого Валентина нагадає, що треба балувати свою другу половинку.
Наприкінці місяця розпочнеться масляний тиждень – з 28 лютого по 6 березня.
Приводом для святкування стане Міжнародний день рідної мови, а також Всесвітній день соціальної справедливості.
Вже 20 лютого в Україні вшановуватимуть пам’ять Героїв Небесної Сотні.
Календар свят на лютий 2022 — список
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;
- 6 лютого – Міжнародний день бармена;
- 8 лютого – День безпечного Інтернету;
- 9 лютого – Міжнародний день стоматолога;
- 11 лютого – Всесвітній день хворого;
- 14 лютого – День святого Валентина, День комп’ютерника;
- 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє;
- 17 лютого – День спонтанного прояву доброти;
- 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості, День Героїв Небесної Сотні;
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови;
- 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів;
- 28 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
- 28 лютого – 6 березня – Масляна.
Церковний календар на лютий 2022 року містить свята та важливі події для вірян. Яких святих вшановуватимуть в останній місяць зими — читайте на Фактах ICTV.