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День святого Валентина та початок Масляної: календар свят на лютий 2022

8 Січня 2022, 11:31
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Календарь

У лютому 2022 року українці відзначать багато державних та православних свят.

Перша половина лютого принесе величезну кількість професійних свят — від Дня стоматолога до Дня бармена.

Традиційно, 14 лютого стане особливим для всіх закоханих – День святого Валентина нагадає, що треба балувати свою другу половинку.

Наприкінці місяця розпочнеться масляний тиждень – з 28 лютого по 6 березня.

Приводом для святкування стане Міжнародний день рідної мови, а також Всесвітній день соціальної справедливості.

Вже 20 лютого в Україні вшановуватимуть пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Календар свят на лютий 2022 — список

  • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;
  • 6 лютого – Міжнародний день бармена;
  • 8 лютого – День безпечного Інтернету;
  • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога;
  • 11 лютого – Всесвітній день хворого;
  • 14 лютого – День святого Валентина, День комп’ютерника;
  • 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє;
  • 17 лютого – День спонтанного прояву доброти;
  • 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості, День Героїв Небесної Сотні;
  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови;
  • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів;
  • 28 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
  • 28 лютого – 6 березня – Масляна.

Церковний календар на лютий 2022 року містить свята та важливі події для вірян. Яких святих вшановуватимуть в останній місяць зими — читайте на Фактах ICTV.

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