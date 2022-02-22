23 лютого 2022 року припадає на середу. Які свята відзначають 23 лютого, про прикмети та заборони, а також хто відзначає іменини, читайте у матеріалі.
Церковні свята 23 лютого 2022
Також сьогодні вшановують пам’ять святого Прохора Лободника – ченця Печерського монастиря. Він отримав своє прізвисько завдяки лободі, яку їв замість звичайного хліба. Під час голоду в Києві він роздавав печений хліб із лободи всім нужденним – якщо взяти буханець з його рук, то він здавався солодким і приємним на смак.
Іменини 23 лютого відзначають Валентина, Анна, Антон, Аркадій, Галина, Прохор, Симон, Полікарп, Серенус, Харлампій, Ізабелла.
Народні прикмети:
- Якщо кінь лягає на землю – скоро потеплішає;
- Якщо ворони сідають на верхівки дерев – скоро випаде сніг;
- Якщо на нічному небі ясний Місяць – настають дощі.
Що не можна робити:
- У цей день заборонено сваритися зі своїми близькими та колегами по роботі – це матиме погані наслідки.
- Також заборонено кардинально змінювати свої плани – такі рішення не приведуть ні до чого доброго.
- Відкладати свої справи на потім не можна – можна попрощатися з успіхом.
Міжнародні свята:
23 лютого з ініціативи організації Humane Society International відзначають Міжнародний день стерилізації тварин. Цього дня у багатьох країнах наголошують на стерилізації тварин.
Національні свята:
- Крихітна держава Бруней у Південному Сході Азії святкує свій Національний день.
- Держава Гаяна на північному сході Південної Америки відзначає День Республіки.
- У Японії мешканці країни святкують День народження імператора.