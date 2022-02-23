24 лютого припадає на будній день – четвер. Які свята відзначають 24 лютого, про прикмети та заборони, а також хто святкує іменини, читайте в нашому матеріалі.

Церковні свята 24 лютого

Християнська церква цього дня відзначає день пам’яті великомученика Власа, єпископа Севастійського, який жив у IV столітті. За часів цькування християн він жив на горі Аргеос і при житті відзначився великим благочестям.

Житіє святих розповідає, що до нього приходили звірі та прилітали птахи з усієї округи, і Власій спостерігав за ними: когось годував, когось лікував та давав притулок. Також Власій займався бідними людьми. На доказ такої опіки розповідається, як святий Влас повернув бідній вдові останнього вепря, якого вкрав вовк.

Цей день називають Власів, чи Власій – збиби ріг із зими.

Іменини 24 лютого

День ангела сьогодні відзначають чоловіки на ім’я Всеволод, Гаврило, Георгій, Дмитро, Захар.

Прикмети на 24 лютого:

Якщо цього дня багато снігу, то незабаром настане весна і в травні буде багато зелені.

Відлига наступила в цей день – морозів більше не буде.

Якщо багато довгих бурульок, то весна пізня буде.

Грім – до сильних вітрів.

Що не можна робити 24 лютого:

У цей день категорично заборонені сварки в сім’ї.

Не рекомендується цього дня перебувати в неприбраному будинку.

Міжнародні свята 24 лютого

Цього дня у світі відзначаються День смужок і цяток і День народження лотереї.

Національні свята 24 лютого

На Кубі 24 лютого відзначають День початку боротьби за незалежність, в Естонії – День незалежності, у Таїланді – День національного артиста, у Мексиці – День прапора.

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