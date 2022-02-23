23 лютого святкують день ангела Галини. Іменини відзначаються на честь святої Галини.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Галини 2022 в листівках і прозі, щоб ви змогли привітати власницю цього імені.

Привітання з днем ангела Галини в листівках

Привітання з днем ангела Галини в прозі

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Вітаємо з днем ангела! Бажаємо, щоб ангел-охоронець завжди оберігав тебе, допомагав та направляв на правильний шлях.

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Із днем ангела, Галино! Нехай душа цвіте, вдача посміхається, а щастя ллється рікою. Бажаю, щоб життя дарувало тобі лише радісні моменти, які запам’ятовуватимуться і грітимуть серце.

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Із днем ангела! Нехай ангел-охоронець подарує тобі крила, які допоможуть досягти небачених висот та здійснити всі бажання.

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Галю, від щирого серця вітаю тебе і хочу побажати цвісти завжди, як найкрасивіша троянда, бути бажаною, ніжною і неповторною. Нехай в житті твоєму буде радість і удача, нехай в душі світить сонце та дме попутний вітер удачі!

Значення імені Галина

Ім’я Галина в грецькій міфології означає німфу, яка уособлює чисте та спокійне море, тому жінки з цим ім’ям дуже врівноважені. Разом із тим вони доволі імпульсивні – на їхні рішення часто впливають емоції.

Галини досягають успіху завдяки самостійності та працелюбності. Крім того, вони – надійні та вірні друзі.

Власниця цього імені приваблива і, приступивши до справи, заздалегідь знає, які інтереси переслідує і як їх досягти.

Галина знає, якого супутника життя собі обрати. У шлюбі вона часто займає головне місце.