30 січня в Україні відзначають день ангела Антона.

Церква цього дня вшановує пам’ять Антонія Великого. Після смерті батьків 20-річний юнак розпродав все їхнє майно, роздав гроші бідним, а потім близько двох десятків років прожив самітником пустелі.

За народним календарем 30 січня – Антона-перезимника.

Зазвичай селяни цього дня лічили запаси кормів, щоб знати, чи вистачить їх до Юр’євого дня.

Раніше люди примовляли Антон хитрий з усіх боків, тому за погодою цього дня визначали, якою буде весна.

Якщо на Антона була тепла погода, вірили, що наступного дня вдарять сильні морози.

Відлига 30 січня віщувала ранню весну, мало опадів та гарний улов риби, сніг – пізню весну.

Також на Антона й Антоніну пекли круглі колобки та пригощали ними дітей, щоб швидше настало літо.

Значення імені Антон

Ім’я Антон походить від давньоримського Антоній, та означає Той, що вступає в бій. Авантюри і сумнівні підприємства не для Антона. Його життя – каскад провалів, компромісів, злетів. Також Антонів постійно супроводжує боротьба із самим собою. Зазвичай, люди, які носять це ім’я, працелюбні та майстерно справляються з будь-якою справою.

СМС-привітання з днем ангела Антона

Настав День янгола сьогодні твій, Антоне,

Усіх ворогів своїх перемагай.

Бажаю, щоб проблеми рвались як картон,

Через коліно всі невзгоди ти ламай.

Нехай же Бог тобі допомагає,

Міцним здоров’я завжди буде.

І янгол твій проблем до тебе не пускає,

І добрі будуть завжди люди.

***

Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Антону побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде в житті лиш добре все

І все обов’язково в порядку!

***

Бажаю, Антоне, хай ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійснить твою заповітнішу мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі, а для серця — любові!

***

Антоне, ти найкращий на Землі,

Хай дарує ангел гарну долю!

Обминають хай тебе жалі.

А душа наповниться любов’ю.

Радості, тепла, щасливих літ,

Захисту Господнього, святого.

Добрим буде хай для тебе світ,

Тобі найкращого всього!

***

Бог подарував в цей день для тебе ангела, Антоне, щоб він вів дорогою життя. Нехай він приведе тебе до успіху і перемог, яких так прагне твоя душа! Нехай ангел оберігає тебе від прикрощів і вказує шлях, на якому ти будеш щасливий! З іменинами і Днем ангела!

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Антоне, сьогодні день твоїх іменин! Ми тебе вітаємо і просимо твого ангела, щоб він оберігав тебе й радував хорошими новинами кожного дня!

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Нехай у цей світлий день твоїх іменин, Антоне, світ для тебе розкриє свої обійми й розстелить перед тобою дороги успіху, перемог і добра!

Яскраві листівки з Днем ангела Антона