22 грудня відзначають день ангела Анни. Іменини святкуються на честь праведної Анни – матері Пресвятої Богородиці. Також сьогодні православні віряни відзначають важливе церковне свято – Зачаття Богородиці.

Ім’я Анна поширене у різних країнах світу і є одним із найпопулярніших. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Анни у листівках і прозі, щоб ви змогли привітати власницю цього імені.

Привітання з днем ангела Анни в листівках

Привітання з днем ​​ангела Анни у прозі

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Анюто, в день ангела хочу побажати тобі міцного здоров’я, взаємного кохання, сімейного затишку та тепла, прибуткової роботи, неосяжного щастя та нестримного натхнення. Нехай кожен твій день буде насиченим, цікавим, барвистим і щасливим!

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Анно, бажаю тобі в день ангела, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід, напастей і вказував на вірний шлях. Нехай на твоєму обличчі завжди буде посмішка, а життя буде наповнене лише позитивними емоціями та моментами. З днем ангела!

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Анюто, прийми мої вітання! Бажаю бадьорою бути і сміливою, непередбачуваною та загадковою, цілеспрямованою та наполегливою, дивовижною та приголомшливою, постійно щасливою та завжди коханою! Будь благородною Анною для оточуючих та милою Анечкою для близьких людей! Нехай твій ангел-охоронець тебе оберігає і підказує правильний шлях!

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Мила Анно, нехай твій небесний охоронець буде поруч із тобою все життя. Бажаю гармонії душі і тіла, прекрасного самопочуття та чудового настрою, доброго здоров’я та великої любові, великого щастя та вірної удачі, світлої надії та добра на життєвому шляху! З днем ангела!

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Анечко, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі залишатися такою ж самою усміхненою, сонячною та цілеспрямованою! Нехай твоє життя висвітлює яскрава зірка. Здоров’я, кохання, відданих друзів та величезного щастя.

Значення імені Анна

Ім’я Анна давньоєврейського походження і в перекладі означає прихильність чи благовоління.

Власниця цього імені працьовита, саме це їй допомагає досягти успіху в кар’єрі. Вона усидлива і наполегливо працює, проте характеристиками лідера наділена рідко.

Сама по собі Анна добра, а чоловіка обирає так, щоб було про кого дбати, тому її обранці рідко самостійні й успішні. Дівчина з цим ім’ям частіше обирає спокійного та слухняного супутника для життя.