14 січня – особлива дата для всіх Василів. Саме в цей день власники цього прекрасного імені відзначають день янгола. Не забудьте привітати знайомих і друзів! Аби ви змогли зробити це якомога простіше, ми підготували для вас оригінальні короткі привітання в СМС.

Ім’я Василь має вкрай вишукане значення, хоч і вважається досить простим і поширеним в Україні. Воно походить від давньогрецького слова, що перекладається як цар. Саме тому Василі часто мають “королівські” звички.

Василь ніколи не залишить у біді беззахисних і до останнього захищатиме близьких. Незважаючи на свою гордість, Василі виділяються з-поміж інших своєю добротою.

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З днем янгола тебе, Василь,

Вітаю щиро, друже мій!

Хай свято принесе зусиль,

Хай щастя принесе в дім твій!

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Василю, вітаю тебе з твоїм днем! Бажаю тобі не втратити свій шалений запал і зберегти вогник в очах! Досягай успіхів і радуй рідних!

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Васильку, зі святом тебе! Нехай твій янгол оберігає тебе від усіх бід! Насолоджуйся життям і щиро радій! Нехай усе зло обходить тебе стороною!

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З днем янгола, Василю! Нехай усі твої мрії здійснюються. Бажаю тобі вірних друзів, щасливих днів і багато-багато успіхів!

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Хай хранитель твій тебе оберігає,

Любові, злагоди, добра тобі бажаю!

З днем янгола, Василько, я тебе вітаю!

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Любий друже! Хочу привітати тебе з днем янгола! Нехай у твоє життя приходять чудеса! Нехай кожен день дарує тобі натхнення й радість!

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У цей день чудовий тобі бажаю

Людей навколо щирих і любові,

З днем янгола, Василю, я тебе вітаю,

Хай буде в тебе щастя і здоров’я!

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Василю, вітаю з днем янгола тебе! Дякую за те, що ти є в моєму житті! Нехай у твоєму серці замиготять натхнення й кохання!

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Василю, щиро вітаю!

Радості тобі бажаю!

Нехай тебе янгол оберігає,

Усі біди хай геть відганяє!

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Василю, з днем янгола тебе! Бажаю тобі достатку, успіхів у кар’єрі, сімейного щастя й удачі в житті! Не зважай на всі негаразди й іди вперед із гордо піднятою головою! Нехай твій янгол оберігає тебе!

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Сьогодні особливий день, адже свої іменини святкує найрозумніший і найпривабливіший хлопець! З днем янгола, Василю! Вітаю й міцно обіймаю!

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Васильку, вітаю тебе! Нехай поруч завжди будуть вірні й щирі друзі, з якими не страшні жодні біди! Усміхайся частіше й насолоджуйся кожною миттю життя!

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Василів день краще зустрічати в колі родини. Щедро накритий стіл – головна окраса цього свята, тож не полінуйтеся приготувати щось смачненьке й почастувати близьких і рідних.