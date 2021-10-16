16 жовтня не відзначаються жіночі іменини. День ангела сьогодні святкує Петро.

А окрім нього ще Антон, Денис, Іван, Павло, Ян.

Факти ICTV підготували яскраві привітання з днем ангела Петра в листівках і СМС, щоб ви змогли привітати володаря цього імені.

Привітання з днем ангела Петра в листівках

Привітання з днем ангела Петра в СМС

***

І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Петро!

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Петро!

***

Петре, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п’янко,

І ангел вбереже від долі злої.

Хай буде над тобою синє небо

А поряд завжди тільки гарні люди.

Хай ангел завжди молиться за тебе,

І доленька твоя щаслива буде!

***

Хай гарний урожай життя дарує,

Любов та віра у душі живуть.

Сьогодні ангел в небесах святкує

І ти, Петро, про свято не забудь.

Хай ангел захистить від всього злого,

Дарує щастя чарівний розмай,

Добра, надії, помочі від Бога,

І чистий та безхмарний небокрай.

***

У Петра сьогодні іменини —

Гарне свято в доброї людини.

Хочеться багато побажати:

Розпачу та сумнівів не знати,

Ангел хай завжди допомагає

Щастя та здоров’я посилає.

Значення імені Петро

Ім’я Петро з’явилося вперше в Давньої Греції і у перекладі з грецької воно означає камінь, скеля, його трактують і як непохитний, твердий. Пізніше від імені Петро відбулося красиве жіноче ім’я Петра.

Ім’я Петро має багато аналогів. Покровитель рибалок, християнський святий апостол носив ім’я Петро. Для католиків він є досі першим папою Римським. Таке ім’я, якщо слідувати історії, дав йому Ісус, саме ж ім’я походить від прізвиська Кифа, що означає по армійському словнику камінь.

Характеризують Петра, як мужнього, сильного чоловіка. Він іноді веде себе авторитарно, не в силах приховувати свої емоції всупереч перерахованим якостям. Приємний, не жадібний, темпераментний і водночас ніжний і серцевий людина.

Петро знаходиться в образі правильного, податливого чоловіка, але так здається тільки йому. Він жадає захоплення, визнання його достоїнств, домагається, щоб його цінували оточуючі люди. На шляху до досягнення цього він проявляє свою волю і сильний характер, заради таких прагнень Петро готовий на все.