16 жовтня не відзначаються жіночі іменини. День ангела сьогодні святкує Петро.
А окрім нього ще Антон, Денис, Іван, Павло, Ян.
Факти ICTV підготували яскраві привітання з днем ангела Петра в листівках і СМС, щоб ви змогли привітати володаря цього імені.
Привітання з днем ангела Петра в листівках
Привітання з днем ангела Петра в СМС
***
І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Петро!
***
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Петро!
***
Петре, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п’янко,
І ангел вбереже від долі злої.
Хай буде над тобою синє небо
А поряд завжди тільки гарні люди.
Хай ангел завжди молиться за тебе,
І доленька твоя щаслива буде!
***
Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та віра у душі живуть.
Сьогодні ангел в небесах святкує
І ти, Петро, про свято не забудь.
Хай ангел захистить від всього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, надії, помочі від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.
***
У Петра сьогодні іменини —
Гарне свято в доброї людини.
Хочеться багато побажати:
Розпачу та сумнівів не знати,
Ангел хай завжди допомагає
Щастя та здоров’я посилає.
Значення імені Петро
Ім’я Петро з’явилося вперше в Давньої Греції і у перекладі з грецької воно означає камінь, скеля, його трактують і як непохитний, твердий. Пізніше від імені Петро відбулося красиве жіноче ім’я Петра.
Ім’я Петро має багато аналогів. Покровитель рибалок, християнський святий апостол носив ім’я Петро. Для католиків він є досі першим папою Римським. Таке ім’я, якщо слідувати історії, дав йому Ісус, саме ж ім’я походить від прізвиська Кифа, що означає по армійському словнику камінь.
Характеризують Петра, як мужнього, сильного чоловіка. Він іноді веде себе авторитарно, не в силах приховувати свої емоції всупереч перерахованим якостям. Приємний, не жадібний, темпераментний і водночас ніжний і серцевий людина.
Петро знаходиться в образі правильного, податливого чоловіка, але так здається тільки йому. Він жадає захоплення, визнання його достоїнств, домагається, щоб його цінували оточуючі люди. На шляху до досягнення цього він проявляє свою волю і сильний характер, заради таких прагнень Петро готовий на все.