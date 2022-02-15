16 лютого – 47 день року. Які свята відзначають цього дня, читайте на Фактах ICTV.

Свята в Україні

Президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого – Днем єднання.

– Нам кажуть, що 16 лютого стане днем ​​нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано, – заявив глава держави у своєму зверненні до народу 14 лютого.

Церковні свята 16 лютого

16 лютого віряни вшановують пам’ять Праведних Симеона Богоприємця і Анни пророчиці. Це святі, чиї образи нерозривно пов’язані зі святом Стрітення Господнього. Коли Діва Марія та Йосип Обручник принесли Немовля Христа до Єрусалимського храму, Симеон та Анна першими про нього дізналися.

Іменини 16 лютого

День ангела сьогодні святкують Ганна, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман.

Прикмети на 16 лютого

Багато снігу цього дня – літо буде дощовим.

Горобці голосно цвірінькають – весна настане дуже скоро.

Чим швидше цього дня приступити до справ, тим швидше прийде весна.

Що не можна робити 16 лютого

Не можна брати у борг гроші.

Не можна носити чорні речі.

Не можна підіймати речі з підлоги.

Міжнародні свята 16 лютого

У світі 16 лютого відзначає День інновацій, тому цього дня не бійтеся йти на нестандартні та сміливі рішення. Навіть якщо щось не вийде, скажіть, що святкуєте у такий спосіб День інновацій.

Національні свята 16 лютого

У Литві 16 лютого святкують День відновлення Литовської держави. Саме в цей день у 1918 році було ухвалено відповідний акт. Згідно з ним, Литва проголошувалась незалежною демократичною державою зі столицею у Вільнюсі.

У США відзначають День мигдалю. До речі, штат Каліфорнія виробляє понад 80% світових запасів мигдалю. Серед продуктів це ще те золото, адже мигдаль – горіх із найвищим вмістом білка.