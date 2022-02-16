Які свята відзначають 17 лютого і кого потрібно привітати з днем ангела – читайте в матеріалі.

Церковні свята 17 лютого

17 лютого вшановують пам’ять Преподобного Ісидора Пелусіота, який був учнем Іоанна Златоуста. Він присвятив життя християнській проповіді.

Також у цей день народне свято Миколи Студеного. У церковному календарі це дата шанування преподобного сповідника Миколи, ігумена Студеного.

Іменини 17 лютого

17 лютого іменини відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Борис, Катерина, Кирило.

Прикмети на 17 лютого

Гілки ялини згинаються вниз – до снігопаду. Якщо гілки дивляться вгору – день буде ясним.

Ліс вдалині здається чорним – до тепла.

Знахарі і чаклуни в цей день заговорювали вітер, робили таким способом привороти, одвороти, а також лікували хвороби шлунка і підшлункової залози.

Якщо в цей день вам приснився птах – чекайте хороших новин.

Якщо наснилася свиня – до важких життєвих випробувань.

Що не можна робити 17 лютого

Не можна в цей день збиратися в далеку дорогу – шляху не буде. Але коли вже виникла нагальна причина, слід помолитися небесному покровителю цієї дати.

17 лютого не рекомендується стригтися нігті і митися – до лиха.

Міжнародні свята 17 лютого

17 лютого у світі відзначають День спонтанного прояву доброти. Святкування такої дати – це одна з нещодавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій. Цього дня заведено проводити благодійні заходи, марафони. Також ви можете подарувати шматочок своєї доброти самостійно будь-якій людині поруч з вами, надавши найпростішу допомогу.

Національні свята 17 лютого

У Польщі 17 лютого відзначають День кішок. Свято заснували у 2006 році, щоб наголосити на важливості цих тварин у житті людей. У країні зазвичай цього дня проводять виставки кішок, а також кампанії з допомоги безпритульним тваринам.