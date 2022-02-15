16 февраля — 47 день в году. Какие праздники отмечают в этот день, читайте на Фактах ICTV.

Праздники в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля — Днем единения.

— Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан, — заявил глава государства в своем обращении к народу 14 февраля.

Церковные праздники 16 февраля

16 февраля верующие чтят память Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Это святые, чьи образы неразрывно связаны с праздником Сретения Господня. Когда Дева Мария и Иосиф Обручник принесли Младенца Христа в Иерусалимский храм, Симеон и Анна первыми о нем узнали.

Именины 16 февраля

День ангела сегодня празднуют Анна, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман.

Приметы на 16 февраля

много снега в этот день — лето будет дождливым

воробьи громко чирикают — весна наступит очень скоро

чем быстрее этого дня приступить к делам, тем быстрее придет весна.

Что нельзя делать 16 февраля

нельзя брать в долг деньги

нельзя носить черные вещи

нельзя поднимать предметы, найденные на улице.

Международные праздники 16 февраля

В мире 16 февраля отмечает День инноваций, поэтому в этот день не бойтесь идти на нестандартные и смелые решения. Даже если что-то не получится, скажите, что празднуете таким образом День инноваций.

Национальные праздники 16 февраля

В Литве 16 февраля отмечают День восстановления Литовского государства. Именно в этот день в 1918 году был принят соответствующие акт. Согласно ему, Литва провозглашалась независимым демократическим государством со столицей в Вильнюсе.

В США же отмечают День миндаля. Кстати, штат Калифорния производит более 80% мировых запасов миндаля. Среди продуктов это еще то золото, ведь миндаль — орех с самым высоким содержанием белка.