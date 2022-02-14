В Україні 15 лютого відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, що був встановлений у 2004 році. Також 15 лютого відзначають Всесвітній день онкохворої дитини, основною ціллю якого є інформування суспільства про проблеми онкологічних хвороб у дітей.

Свята в Україні 15 лютого

В Україні 15 лютого відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Свято було встановлено указом президента України Про День вшанування учасників бойових дій на території інших держав у 2004 році.

Церковні свята 15 лютого

15 лютого віряни відзначають одне з 12 головних свят православної церкви – Стрітення Господнє. Відзначають його на сороковий день після Різдва.

Воно встановлене на згадку про знаменну для християн подію — зустріч у Єрусалимському Храмі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном.

Іменини 15 лютого

15 лютого іменини відзначають чоловіки, яких звуть Василь. У перекладі з грецької це ім’я означає царствений.

Зазвичай, Василі приємні, працьовиті та спокійні люди.

Народні прикмети на 15 лютого:

якщо в цей день не видно Сонця – до суворих морозів;

на Стрітення холодно – чекай теплої весни скоро;

вода капає з дахів – буде затяжна весна;

бурульки під дахами віщують хороший врожай кукурудзи;

вітер на Стрітення – до хорошого врожаю плодових дерев.

Що не можна робити 15 лютого:

на Стрітення не можна вирушати в далеку дорогу, адже тоді не скоро повернешся додому;

на Стрітення не можна лаятися і сваритися.

Міжнародні свята 15 лютого

День дітей, хворих на рак

15 лютого у світі відзначають Міжнародний день боротьби з раком у дітей. Дату заснували у 2001 році з ініціативи Всесвітньої конфедерації батьків дітей, хворих на рак (ICCCPO). На жаль, статистика захворюваності на рак у дітей невтішна.

За даними ВООЗ, близько 215 тисяч дітей молодших 15 років хворіють на рак, і ще 85 тисяч дітей – від 15 до 19 років. Щороку близько 100 тисяч дітей помирають від раку.

Важливо пам’ятати, що запорукою успішного лікування раку залишається своєчасна діагностика. Саме до цього закликає День дітей, хворих на рак.

Міжнародний день операційної медсестри

Цього дня щорічного святкують Міжнародний день операційної медсестри. Свято було започатковано Міжнародною асоціацією операційних медсестер.

Національні свята 15 лютого

День національного прапора Канади

У Канаді з 1996 року 15 лютого відзначають День національного прапора Канади. Саме цього дня 1965 року прапор із червоним кленовим листом у країні підняли вперше.

Свято ліхтарів у Китаї

У Китаї на 15-й день першого місячного місяця відзначають Свято ліхтарів. Вночі цього дня вулиці міст прикрашають найрізноманітнішими ліхтарями та запалюють їх.