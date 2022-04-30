У неділю, 1 травня, в світі відзначається Свято Весни і Праці. В Україні цей день завжди був вихідним, але за умов воєнного стану в країні в 2022 році додаткових вихідних на травневі свята не буде.

За провославним клендарем на 1 травня припадають Червона гірка, день пам’яті преподобного Іоанна, учня Григорія Декаполіта.

На Червону гірку, перед Радоницею, прийнято ходити на кладовище та вшановувати пам’ять загиблих родичів, друзів та знайомих. Але через війну в Україні, в цьому році не рекомендується відвідувати могили, так як це може бути небезпечно, тому варто просто помолитися вдома за душі тих, кого нема серед живих.

1 травня не варто вживати жирну їжу, а також алкоголь. А якщо в цей день піде дощ – то це до багатого врожаю.

З днем ангела не забудьте привітати Тамару, Василя, Віктора, Ефима, Івана та Яна, Кузьму, Фелікса.

У світі 1 травня також відзначають День глобальної любові, День народження поштової марки, День перезавантаження таблиці стилів CSS.

Які ще важливі події відбувалися 1 травня:

1682 – Людовик XIV урочисто відкрив Паризьку обсерваторію.

1699 – П’єр ле Мойн заснував першу колонію європейців у долині річки Міссісіпі.

1753 – була опублікована робота «Species Plantarum» («Види рослин») К. Ліннея. Ця дата прийнята за вихідний пункт ботанічної номенклатури.

1786 – у Відні з успіхом пройшла прем’єра опери Вольфганга Амадея Моцарта «Одруження Фігаро».

1930 – опубліковано ім’я дев’ятої планети Сонячної системи – Плутон

1840 – в Англії з’явилися у продажу перші в світі поштові марки: чорна однопенсова («Чорний Пенні») і синя двопенсова з профілем королеви Вікторії.

1851 – в Лондоні, в Кришталевому палаці, пройшло відкриття першої Всесвітньої виставки, присвяченої досягненням техніки і культури.

1884 – в Чикаго було розпочато будівництво 10-поверхового будинку – першого хмарочоса.

1885 – запалилися перші в Оттаві електричні ліхтарі.

1899 – вперше у продажу з’явився аспірин.

1912 – Е.В. Роу на аероплані «Авро» тип Е здійснив перший політ із повністю закритою пілотською кабіною.

1926 – авіакомпанія «Deutsche Luft Hansa» виконала перший у світі нічний регулярний пасажирський рейс Берлін-Кенігсберг на літаку «Junkers G-24».

1933 – встановлений телефонний зв’язок між Британією та Індією.

1935 – випущений перший срібний канадський долар.

1948 – проголошено створення КНДР.

1950 – в Китайській Народній республіці були заборонені полігамія, дітовбивство і шлюби в дитячому віці.

1951 – в Мюнхені почало мовлення на країни Східної Європи «Радіо «Свобода»», що фінансується Конгресом США.

2003 – в Монголії почалася приватизація землі. Відповідно до ухваленого парламентом країни закону, кожна монгольська сім’я, що мешкає в місті, може отримати безкоштовно 0,07 га землі.

2004 – Угорщина, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія та Естонія увійшли до складу Європейського Союзу.

2009 – в Швеції були легалізовані одностатеві шлюби.