Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Яке свято 1 травня: чим запам’ятався цей в історії, заборони та прикмети

30 Квітня 2022, 14:48
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
яке свято 1 травня
Джерело: Unsplash

У неділю, 1 травня, в світі відзначається Свято Весни і Праці. В Україні цей день завжди був вихідним, але за умов воєнного стану в країні в 2022 році додаткових вихідних на травневі свята не буде.

За провославним клендарем на 1 травня припадають Червона гірка, день пам’яті преподобного Іоанна, учня Григорія Декаполіта.

Читайте також:
Яке свято 1 травня: чим запам’ятався цей в історії, заборони та прикметиРадониця 2022: що можна нести на цвинтар і заборони

На Червону гірку, перед Радоницею, прийнято ходити на кладовище та вшановувати пам’ять загиблих родичів, друзів та знайомих. Але через війну в Україні, в цьому році не рекомендується відвідувати могили, так як це може бути небезпечно, тому варто просто помолитися вдома за душі тих, кого нема серед живих.

1 травня не варто вживати жирну їжу, а також алкоголь. А якщо в цей день піде дощ – то це до багатого врожаю.

З днем ангела не забудьте привітати Тамару, Василя, Віктора, Ефима, Івана та Яна, Кузьму, Фелікса.

У світі 1 травня також відзначають День глобальної любові, День народження поштової марки, День перезавантаження таблиці стилів CSS.

Які ще важливі події відбувалися 1 травня:

1682 –  Людовик XIV урочисто відкрив Паризьку обсерваторію.

1699 – П’єр ле Мойн заснував першу колонію європейців у долині річки Міссісіпі.

1753 – була опублікована робота «Species Plantarum» («Види рослин») К. Ліннея. Ця дата прийнята за вихідний пункт ботанічної номенклатури.

1786 – у Відні з успіхом пройшла прем’єра опери Вольфганга Амадея Моцарта «Одруження Фігаро».

1930 – опубліковано ім’я дев’ятої планети Сонячної системи – Плутон

1840 – в Англії з’явилися у продажу перші в світі поштові марки: чорна однопенсова («Чорний Пенні») і синя двопенсова з профілем королеви Вікторії.

1851 – в Лондоні, в Кришталевому палаці, пройшло відкриття першої Всесвітньої виставки, присвяченої досягненням техніки і культури.

1884 – в Чикаго було розпочато будівництво 10-поверхового будинку – першого хмарочоса.

Читайте також:
Яке свято 1 травня: чим запам’ятався цей в історії, заборони та прикметиКоли День матері в Україні 2022 – дата

1885 –  запалилися перші в Оттаві електричні ліхтарі.

1899 – вперше у продажу з’явився аспірин.

1912 – Е.В. Роу на аероплані «Авро» тип Е здійснив перший політ із повністю закритою пілотською кабіною.

1926 – авіакомпанія «Deutsche Luft Hansa» виконала перший у світі нічний регулярний пасажирський рейс Берлін-Кенігсберг на літаку «Junkers G-24».

1933 –  встановлений телефонний зв’язок між Британією та Індією.

1935 –  випущений перший срібний канадський долар.

1948 – проголошено створення КНДР.

1950 – в Китайській Народній республіці були заборонені полігамія, дітовбивство і шлюби в дитячому віці.

1951 – в Мюнхені почало мовлення на країни Східної Європи «Радіо «Свобода»», що фінансується Конгресом США.

2003 –  в Монголії почалася приватизація землі. Відповідно до ухваленого парламентом країни закону, кожна монгольська сім’я, що мешкає в місті, може отримати безкоштовно 0,07 га землі.

2004 – Угорщина, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія та Естонія увійшли до складу Європейського Союзу.

2009 – в Швеції були легалізовані одностатеві шлюби.

Читайте також:
Яке свято 1 травня: чим запам’ятався цей в історії, заборони та прикметиДень матері та перемоги над нацизмом: календар свят на травень 2022

Теги
1 травня, Свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь