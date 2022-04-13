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Скільки вихідних буде у травні 2022 року

13 Квітня 2022, 16:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Травень
Джерело: Depositphotos

У травні 2022 року буде 11 офіційних неробочих днів. На українців чекають додаткові вихідні з нагоди Міжнародного дня праці та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги).

Міжнародний день праці припадає на 1 травня – у 2022 році він припадає на неділю, через що понеділок 2 травня буде вихідним.

День перемоги припадає на 9 травня, тож понеділок буде вихідним.

У травні 2022 року жителі України працюватимуть 20 днів.

Вихідні у травні 2022:

  • 1-2 травня;
  • 7-9 травня;
  • 14-15 травня;
  • 21-22 травня;
  • 28-29 травня.

Свята у травні 2022:

  • 1 травня – День праці;
  • 3 травня – Всесвітній день свободи преси;
  • 8 травня – День матері;
  • 8 – День пам’яті та примирення, Міжнародний день Червоного Хреста;
  • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
  • 12 травня – Всесвітній день медичних сестер;
  • 14 травня – День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни;
  • 15 травня – Міжнародний день сімей, День пам’яті жертв політичних репресій, Всесвітній день пам’яті померлих від СНІДу;
  • 17 травня – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства;
  • 18 травня – Міжнародний день музеїв, День резервіста України, День боротьби за права кримськотатарського народу;
  • 20 травня – День банківських працівників, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога;
  • 21 травня – День Європи, День науки, Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку;
  • 22 травня – Міжнародний день біологічної різноманітності;
  • 23 травня – День Героїв, День морської піхоти України;
  • 24 травня – День слов’янської писемності та культури;
  • 25 травня – День філолога, День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
  • 25 – 31 травня – Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій;
  • 28 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження;
  • 29 травня – День хіміка, День Києва, Міжнародний день миротворців ООН;
  • 31 травня – Всесвітній день без тютюну.
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Теги
Вихідні , Травневі свята
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