У травні 2022 року буде 11 офіційних неробочих днів. На українців чекають додаткові вихідні з нагоди Міжнародного дня праці та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги).

Міжнародний день праці припадає на 1 травня – у 2022 році він припадає на неділю, через що понеділок 2 травня буде вихідним.

День перемоги припадає на 9 травня, тож понеділок буде вихідним.

У травні 2022 року жителі України працюватимуть 20 днів.

Вихідні у травні 2022:

1-2 травня;

7-9 травня;

14-15 травня;

21-22 травня;

28-29 травня.

Свята у травні 2022: