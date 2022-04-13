У травні 2022 року буде 11 офіційних неробочих днів. На українців чекають додаткові вихідні з нагоди Міжнародного дня праці та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги).
Міжнародний день праці припадає на 1 травня – у 2022 році він припадає на неділю, через що понеділок 2 травня буде вихідним.
День перемоги припадає на 9 травня, тож понеділок буде вихідним.
У травні 2022 року жителі України працюватимуть 20 днів.
Вихідні у травні 2022:
- 1-2 травня;
- 7-9 травня;
- 14-15 травня;
- 21-22 травня;
- 28-29 травня.
Свята у травні 2022:
- 1 травня – День праці;
- 3 травня – Всесвітній день свободи преси;
- 8 травня – День матері;
- 8 – День пам’яті та примирення, Міжнародний день Червоного Хреста;
- 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
- 12 травня – Всесвітній день медичних сестер;
- 14 травня – День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни;
- 15 травня – Міжнародний день сімей, День пам’яті жертв політичних репресій, Всесвітній день пам’яті померлих від СНІДу;
- 17 травня – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства;
- 18 травня – Міжнародний день музеїв, День резервіста України, День боротьби за права кримськотатарського народу;
- 20 травня – День банківських працівників, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога;
- 21 травня – День Європи, День науки, Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку;
- 22 травня – Міжнародний день біологічної різноманітності;
- 23 травня – День Героїв, День морської піхоти України;
- 24 травня – День слов’янської писемності та культури;
- 25 травня – День філолога, День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
- 25 – 31 травня – Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій;
- 28 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження;
- 29 травня – День хіміка, День Києва, Міжнародний день миротворців ООН;
- 31 травня – Всесвітній день без тютюну.