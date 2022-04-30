В воскресенье, 1 мая, в мире отмечается Праздник Весны и Труда. В Украине этот день всегда был выходным, но в условиях военного положения в стране в 2022 году дополнительных выходных на майские праздники не будет.

За православным клендарем на 1 мая приходятся Красная горка, день памяти преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита.

На Красную горку, перед Радоницей, принято ходить на кладбище и чествовать память погибших родственников, друзей и знакомых. Но из-за войны в Украине, в этом году не рекомендуется посещать могилы, так как это может быть опасно, поэтому стоит просто помолиться дома за души тех, кого нет в живых.

1 мая не следует употреблять жирную пищу, а также алкоголь. А если в этот день пойдет дождь, то будет дождь.

С днем ангела не забудьте поздравить Тамару, Василия, Виктора, Ефима, Ивана и Яна, Кузьму, Феликса.

В мире 1 мая также отмечается День глобальной любви, День рождения почтовой марки, День перезагрузки таблицы стилей CSS.

Какие еще важные события происходили 1 мая:

1682 — Людовик XIV торжественно открыл Парижскую обсерваторию.

1699 – Пьер ле Мойн основал первую колонию европейцев в долине реки Миссисипи.

1753 – была опубликована работа «Species Plantarum» («Виды растений») К. Линнея. Эта дата принята за начальный пункт ботанической номенклатуры.

1786 – в Вене с успехом прошла премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Женитьба Фигаро».

1930 – опубликовано имя девятой планеты Солнечной системы – Плутон

1840 – в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки: черная однопенсовая («Черный Пенни») и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории.

1851 – в Лондоне, в Хрустальном дворце, прошло открытие первой Всемирной выставки, посвященной достижениям техники и культуры.

1884 – в Чикаго было начато строительство 10-этажного дома – первого небоскреба.

1885 — зажглись первые в Оттаве электрические фонари.

1899 – впервые в продаже появился аспирин.

1912 – Э.В. Роу на аэроплане «Авро» тип Е совершил первый полет с полностью закрытой пилотской кабиной.

1926 – авиакомпания «Deutsche Luft Hansa» выполнила первый в мире ночной регулярный пассажирский рейс Берлин-Кенигсберг на самолете «Junkers G-24».

1933 — установлена ​​телефонная связь между Британией и Индией.

1935 – выпущен первый серебряный канадский доллар.

1948 – провозглашено создание КНДР.

1950 – в Китайской Народной республике были запрещены полигамия, детоубийство и браки в детском возрасте.

1951 – в Мюнхене начало вещание на страны Восточной Европы «Радио «Свобода»», финансируемое Конгрессом США.

2003 – в Монголии началась приватизация земли. Согласно принятому парламентом страны закону, каждая монгольская семья, проживающая в городе, может получить бесплатно 0,07 га земли.

2004 – Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского Союза.

2009 – в Швеции были легализованы однополые браки.